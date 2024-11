Foggia. Dopo quasi un mese di irreperibilità e latitanza, si è costituito nelle ultime ore Dino Miucci, coinvolto nell’operazione “Mari e Monti”. L’uomo si è consegnato spontaneamente presso i Carabinieri del R.O.S. di Foggia. Ad accompagnare in caserma Miucci i familiari e il legale, l’avvocato Innocenza Starace.

Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.

Come risaputo, all’alba del 15 ottobre 2024, gli agenti della Polizia di Stato si erano presentati presso l’abitazione di Leonardo (Dino) Miucci, ma l’uomo non era presente. Il 46enne originario di Monte Sant’Angelo e fratello di Enzo, noto come «U criatur», è ritenuto il referente del clan Libergolis a Manfredonia, dove vive da tempo. Considerato uno dei principali operatori di appalti per il gruppo mafioso, Miucci si sarebbe dunque sottratto all’arresto.