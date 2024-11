Boom di ascolti…Grazie

Lunedì 11 Novembre in diretta dal bar Fiore è andata in onda la prima puntata del nuovo programma di Natale di Stato Quotidiano, “Regali di Natale” scritto e diretto da Vincenzo Moccia, condotto da Mattia Gelsomino, con riprese e montaggio di Daniele Catalano.

I concorrenti si sono divertiti ed hanno vinto quasi tutti regali meravigliosi, quasi perché c’è stato qualche pegno.

Ve la siete persa? Nessun problema eccovi qui in differita la puntata.

Si ringrazia tutti i concorrenti pacchisti e l’associazione la Fenice di Manfredonia per aver partecipato. Maria Teresa riceve in dono una macchina per produrre cioccolatini offerto da Megad srl; Anastasia trova un maglioncino di AG Store; Gaetano riceve uno sconto di 50€ offerto da Proposta; Simone riceve un articolo personalizzato realizzato da Imprending; Jasmine riceve un kit (zainetto con accessori) offerto da Bernini; Cosimo estrae un pegno che sconta egregiamente; Giada, in tema natalizio, riceve una stellina di cristallo piena di grappa offerta dal Bar Paradise; Asia riceve due aperitivi da consumare al Bar Stella di Manfredonia: a Daniele e Giovanni la fortuna ha riservato un pegno risolto brillantemente.

Cosa stai aspettando, hai voglia di divertirti e vincere dei premi? Partecipa anche tu, manda subito un e-mail a segreteria@statoquotidiano.it.