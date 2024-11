ansa. Da oggi in Puglia è in servizio il 46esimo convoglio elettrico.

I nuovi treni rientrano nel piano di investimenti previsti dal contratto di servizio tra la Regione Puglia e Trenitalia, sottoscritto nel 2018 e valido fino al 2032, dal valore complessivo di circa 570 milioni di euro, per acquisto nuovi treni e nuove tecnologie, di cui 212,5 milioni di euro cofinanziati con fondi Fesr, Fsc e Pnrr.

Riciclabili fino al 96%, con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti, i nuovi treni elettrici mono piano vantano elevati standard di affidabilità e sicurezza.

Tecnologicamente avanzati ed ecologici, sono dotati di oltre 500 posti complessivi, insieme a 8 posti per le bici, un bagno attrezzato e prese di alimentazione per pc, tablet e cellulari. Un’illuminazione led ottimizzata grazie ai grandi finestrini consente un maggiore ingresso di luce naturale.

Livello di rumore e vibrazioni sono ridotti al minimo per garantire un viaggio sempre più confortevole. Entro il prossimo anno, la flotta si arricchirà di altri quattro elettrotreni da oltre 1000 posti.

