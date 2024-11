Foggia, 12 novembre 2024. Si è svolta questo pomeriggio la riunione dei Direttori di Dipartimento, proff.ri B. Cafarelli, P. di Biase, B. De Serio, M. Margaglione, L. Robustella, G. Serviddio, A.Sevi, M. Trimarchi, alla quale ha partecipato, altresì, la Prorettrice vicaria, proff.ssa D. Curtotti. Nel corso della riunione il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, ha comunicato l’intenzione di portare all’attenzione degli organi di Governo, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione nella seduta congiunta del 27 novembre e ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto di Ateneo, la proposta di conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Università di Foggia al Dott. Sandro Spataro.

I Direttori hanno accolto con favore e approvato all’unanimità la decisione del Rettore, riconoscendo in essa la volontà di imprimere un nuovo slancio all’organizzazione amministrativa e gestionale dell’Ateneo.

“Sono lieto di annunciare la proposta di conferire, a partire dal 1 gennaio 2025, l’incarico di Direttore Generale al Dott. Sandro Spataro, una scelta strategica che intende dare un nuovo impulso all’efficienza e alla qualità gestionale del nostro Ateneo. Il Dott. Spataro porta con sé un bagaglio di competenze solide e una lunga esperienza maturata in ruoli direzionali presso altre Università, dove ha conseguito risultati di assoluto rilievo. Sono certo che la sua professionalità e il suo approccio orientato all’innovazione sapranno valorizzare e rafforzare ulteriormente la nostra struttura amministrativa. Ringrazio i Direttori di Dipartimento e i Prorettori per il supporto e la condivisione unanime di questa scelta, maturata nella consapevolezza dell’importanza di affidare questo ruolo di grande responsabilità e al servizio dell’intera Comunità accademica ad una figura altamente qualificata e competente. Confido che gli Organi di governo possano accogliere e confermare questa mia scelta che è parte integrante e fondamentale di una visione di sviluppo della nostra Università che quest’anno celebra i 25 anni di vita e che guarda con determinazione alle sfide future. Colgo questa occasione per ringraziare la dott.ssa Teresa Romei che ha ricoperto con dedizione e professionalità il ruolo di Direttore Generale contribuendo al raggiungimento di importanti obiettivi per il nostro Ateneo, augurandole di poter conseguire nuovi e prestigiosi traguardi nella sua carriera professionale.” Ha dichiarato il prof. Lo Muzio.