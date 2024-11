Il Vitulano Drugstore Manfredonia non ha tempo per leccarsi le ferite. La sconfitta di Eboli contro la capolista Feldi per 1-0 ha sicuramente fatto male. Allo stesso tempo, se non fosse già una certezza, si è avuta la conferma del grandissimo valore di questa rosa, in grado di impensierire qualunque avversario. Ora, però, c’è voglia di riscuotere quanto meritato ed ottenere la prima vittoria .

Nel turno infrasettimanale della quinta giornata di Serie A di futsal, martedì 12 novembre 2024 al PalaScaloria di Manfredonia a partire dalle ore 19:00 (diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque), non sarà, però, facile. Gli avversari della Sandro Abate, squadra di Avellino stabilmente ai vertici del nostro campionato, arrivano nel Gargano in un discreto stato di forma, desiderosi di tornare a casa con tre punti in più. Per i sipontini, parola ad un grande protagonista della serata campana: il portiere Caio Ainsa. “Abbiamo fatto una bella partita nell’aspetto difensivo e anche creato alcune occasioni. Brava la Feldi a sfruttare quella palla avuta a disposizione, ma ora dobbiamo già pensare alla Sandro Abate. Stiamo lavorando bene e le prestazioni sotto gli occhi di tutti: sono certo che, continuando a lavorare così, i risultati arriveranno.” Dalla squadra dell’Irpinia, invece, giungono le dichiarazioni di uno dei top player internazionali dell’intera Serie A, nonché noto influencer nel mondo del futsal, Miguel Kenji. “Mi sto trovando bene nel campionato italiano. Sono felice di stare alla Sandro Abate. Nel prossimo turno giochiamo contro il Vitulano Drugstore Manfredonia, non sarà una gara facile, ma fare tre punti per noi è importante per dare una svolta al campionato salendo così a quota 9 punti”. Gli arbitri della sfida saranno il sig. Giovanni Zannola di Ostia Lido e il sig. Antonio Dan Campanella di Venosa. Il cronometro è affidato al sig. Amedeo Lacalamita di Bari. Segue l’elenco dei convocati: Vitulano Drugstore Manfredonia: Portovenero (p), Ronaldo, Lucho, Manzella, Murgo, Barbieri, Canal (c), Ainsa (p), Djelveh, André, Belloni, Pezzin, Musumeci, Dovara (p). All. Ceppi. Sandro Abate: Vitiello (p), Lavrendi, Abate (c), Gui, Parisi (p), Kenji, Castaldo, Di Luccio, Giannattasio, Mohabz, Lauro, Josema, Henry. All. Basile. Diretta della partita.

