Achille Polonara torna a casa: ad attenderlo trova Bruno Barbieri

Un momento speciale ha accolto Achille Polonara al suo ritorno a casa dopo il trapianto di midollo osseo effettuato per combattere la leucemia mieloide diagnosticata lo scorso giugno. Ad attenderlo c’era Bruno Barbieri, che ha preparato per lui il suo piatto preferito, i tortellini alla panna, in un pranzo di bentornato organizzato per celebrare il suo ritorno alla vita quotidiana.

La sorpresa è stata ideata da Nicolò De Devitiis e trasmessa nell’ultima puntata de Le Iene dell’11 novembre. Il servizio ha documentato il rientro del campione della Dinamo Sassari, l’abbraccio commovente con i figli, Achille Jr. e Vittoria, e il sostegno della moglie Erika Bufano, al suo fianco in ogni momento della malattia.

Il momento è stato condiviso anche sui social: De Devitiis ha pubblicato su Instagram un carosello di foto con il commento: “Bentornato finalmente a casa Achillone!! A Le Iene il rientro definitivo a casa con due sorprese speciali“.

Lo riporta adnkronos.com.