AMGAS, nuovo componente nel CdA: entra la commercialista Letizia De Palma

Cambio ai vertici di AMGAS S.p.A., società interamente partecipata dal Comune di Foggia. Con decreto sindacale n. 35 dell’11 novembre 2025, la sindaca Maria Aida-Tatiana Episcopo ha nominato la dott.ssa Letizia De Palma, commercialista, nuovo componente del Consiglio di amministrazione della società, in sostituzione dell’avvocata Sonia Mattalia, dimissionaria.

La decisione si inserisce nel percorso di riassetto delle partecipate avviato dal Comune negli ultimi mesi, in attuazione del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche). Già con una delibera del Consiglio comunale del 26 giugno 2024 era stato disposto l’adeguamento degli statuti societari alle nuove norme, mentre l’assemblea dei soci di AMGAS, l’11 luglio 2024, aveva modificato l’articolo 10 dello statuto, optando per un modello di governance affidato a un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, in luogo dell’amministratore unico.

Nel decreto la sindaca richiama il regolamento comunale sugli indirizzi per le nomine presso enti, aziende e società partecipate, approvato nel 2023, che impone la selezione di profili in possesso di comprovate competenze professionali e gestionali, esperienza amministrativa e impegno civile. In questo quadro si colloca la scelta di De Palma, la cui candidatura era pervenuta a Palazzo di Città con una manifestazione di disponibilità protocollata il 29 maggio 2025 e accompagnata da un curriculum ritenuto coerente con le esigenze della società energetica municipale.

Il provvedimento dà atto che la nuova componente del CdA ha autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000, l’assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente, inclusi il Testo unico degli enti locali, la legge Severino e il decreto legislativo 39/2013 sugli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate. È inoltre richiamato il rispetto del principio di equilibrio di genere, con la presenza di almeno un terzo di componenti donna nell’organo amministrativo.

La nomina decorre dalla data del decreto e avrà durata fino all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio 2026 di AMGAS S.p.A. Il compenso spettante resta invariato rispetto a quanto stabilito dal precedente decreto sindacale che, nel 2024, aveva disciplinato in modo organico il trattamento economico dei componenti del CdA. La stessa sindaca precisa che, alla luce della delibera consiliare sul riordino delle partecipate, l’assetto degli organi potrà comunque essere oggetto di ulteriori modifiche o integrazioni.

A cura di Giovanna Tambo.