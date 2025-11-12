Edizione n° 5884

Antimafia, 8 impresentabili a regionali Campania e Puglia. Nessuno in Veneto

IMPRENSENTABILI Antimafia, 8 impresentabili a regionali Campania e Puglia. Nessuno in Veneto

È quanto emerge dalle verifiche svolte dalla Commissione parlamentare antimafia

Mafia, musica neomelodica e TikTok: Colosimo: "Marco Raduano esaltato sui social"

In primo piano, Colosimo - Fonte: quotidianodipuglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Novembre 2025
Foggia // Live //

(ANSA) Sono otto i candidati ‘impresentabili’ alle prossime elezioni regionali in Campania e Puglia.

Nessuno per le votazioni in Veneto.

È quanto emerge dalle verifiche svolte dalla Commissione parlamentare antimafia, in merito alle violazioni del codice di autoregolamentazione.
Per la Campania, si tratta di tre candidati nelle liste che sostengono il centrodestra con la corsa di Edmondo Cirielli a governatore e uno per la candidatura di Roberto Fico, sostenuto dal campo largo. In Puglia, invece, tre candidati sono nella lista di Forza Italia, che supporta Luigi Lobuono per la presidenza della Regione, mentre un altro è nella lista ‘Alleanza Civica Per La Puglia’. Altri candidati ‘impresentabili’ sono stati individuati per le amministrative nei Comuni sciolti per mafia: Caivano, Monteforte Irpino, Acquaro e Capistrano.

fonte ansa

  1. Bene il lavoro della Commissione Antimafia, ma chi sono? Fuori i nomi, per favore. Altrimenti l’elettore come fa a regolarsi? Detto così non serve a nulla.

