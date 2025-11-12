Manfredonia, 12 novembre 2025. “La notizia emersa in questi giorni, secondo cui quattordici lavoratori precari dell’ASE Manfredonia avrebbero deciso di rivolgersi a un legale per tutelare la propria posizione lavorativa, è particolarmente significativa e merita grande attenzione.”

Lo dice a StatoQuotidiano.it l’ingegnere Raffaele Fatone, Presidente Manfredonia Futura.

Secondo quanto riferito, “gli operatori precari non solo subiscono la scelta dell’azienda di non procedere all’integrazione dell’organico – nonostante oggi il personale risulti ridotto a 63 addetti in servizio rispetto agli 85 di alcuni mesi fa, a causa di pensionamenti e altre cessazioni – ma hanno dovuto anche assistere a decisioni che sollevano più di una perplessità.”

In almeno due recenti occasioni, infatti, l’ASE, invece di attingere dalla graduatoria vigente e rispettare il regolare ordine di posizione, avrebbe fatto ricorso a un’agenzia interinale, selezionando lavoratori collocati molto più indietro in graduatoria o addirittura non presenti nella stessa.

A questo si aggiunge la crescente preoccupazione per la scadenza della graduatoria prevista nell’aprile 2026. Oltre quella data, sarà infatti necessario indire un nuovo concorso, con inevitabili costi aggiuntivi e ulteriori ritardi a carico della collettività.

Da anni l’azienda ricorre periodicamente alla graduatoria per contratti a tempo determinato, al fine di garantire i servizi di igiene urbana, senza però procedere alla stabilizzazione del personale. Questo meccanismo ha di fatto prodotto una condizione di incertezza cronica, vissuta negativamente dagli operatori. Una prassi che alimenta il precariato strutturale, con ripercussioni sia sui lavoratori sia sulla qualità del servizio pubblico, e con costi che, nel complesso, non possono certo definirsi contenuti.

In questo contesto, viene sollevato con forza il tema della trasparenza amministrativa e gestionale.

«Sarebbe auspicabile – dichiara l’ing. Raffaele Fatone, Presidente Manfredonia Futura – che l’ASE e i vertici dell’Amministrazione comunale chiarissero pubblicamente le ragioni di queste scelte, in un clima di trasparenza e collaborazione. Una conferenza stampa o un tavolo di confronto potrebbero rappresentare l’occasione giusta per fornire spiegazioni chiare e rasserenare gli animi, evitando che la vicenda sfoci in contenziosi e divisioni che non porterebbero alcun beneficio, neppure economico, alla città».

Secondo Fatone, un confronto aperto tra azienda, lavoratori e amministrazione comunale sarebbe quindi il primo passo per ricomporre le tensioni e affrontare in modo strutturale il nodo del precariato, prima che la questione assuma proporzioni ancora più conflittuali.