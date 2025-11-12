Redazione ANSA. Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, in vista della gara Potenza-Cerignola di Coppa Italia, prevista per il prossimo mercoledì 26 novembre, alle ore 18, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia.
La decisione, assunta dopo aver sentito il questore del capoluogo lucano, Raffaele Gargiulo, si è resa necessaria “per la storica rivalità esistente tra le due tifoserie sfociata, nel recente passato, in turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”.
