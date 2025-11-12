Edizione n° 5883

Home // Cerignola // Calcio: Potenza-Cerignola di Coppa Italia senza tifosi ospiti

"SENZA TIFO" Calcio: Potenza-Cerignola di Coppa Italia senza tifosi ospiti

La gara si disputerà il prossimo 26 novembre in Basilica

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Novembre 2025
Cerignola // Sport //

Redazione ANSA. Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, in vista della gara Potenza-Cerignola di Coppa Italia, prevista per il prossimo mercoledì 26 novembre, alle ore 18, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia.

La decisione, assunta dopo aver sentito il questore del capoluogo lucano, Raffaele Gargiulo, si è resa necessaria “per la storica rivalità esistente tra le due tifoserie sfociata, nel recente passato, in turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

