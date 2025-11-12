Casalino a Otto e mezzo: “Meloni controlla le notizie per modellare il consenso, dietro c’è Fazzolari”

Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte e stratega del Movimento 5 Stelle, è tornato sotto i riflettori televisivi ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. L’ex esponente M5S ha innanzitutto difeso la solidità del Movimento e del campo progressista: “Il M5s ha ottime possibilità di crescita e Conte è uno dei leader più sottovalutati della politica italiana”, ha detto.

Casalino ha poi analizzato le strategie comunicative della premier Giorgia Meloni: secondo l’ex portavoce, la leader di Fratelli d’Italia blocca deliberatamente le notizie negative per evitare che diventino virali, dettando così l’agenda mediatica. “Se nessuno alimenta una notizia scomoda, questa si spegne”, ha spiegato, citando dati economici poco incoraggianti come lo 0% di crescita del Pil.

L’ex portavoce di Conte ha individuato in Fazzolari, sottosegretario e braccio destro della premier, la figura chiave dietro queste strategie comunicative. Casalino ha sottolineato anche come Meloni abbia beneficiato di un focus mediatico sulla politica internazionale, che ha spostato l’attenzione dai problemi interni del Paese, tra cui salari in calo, sanità in difficoltà e caro vita.

Sull’opposizione, Casalino ha lanciato un avvertimento: “Il centrosinistra deve tornare a parlare dei problemi reali delle persone. Se l’attenzione si concentra sulla realtà quotidiana, Meloni sarà più in difficoltà”.

Secondo Casalino, ignorare i temi economici e sociali ha permesso al governo di mantenere un consenso alto nonostante le difficoltà del Paese: “Lo 0% di crescita è drammatico. La pressione fiscale resta record, i salari diminuiscono e la ricchezza non cresce”. Il messaggio finale dell’ex portavoce è chiaro: la chiave per indebolire la premier passa dalla riscoperta dei problemi concreti dei cittadini e dal ritorno del dibattito politico sui temi economici e sociali.

Lo riporta ilfattoquotidiano.it.