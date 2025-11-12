Roma, 12 novembre 2025 – Un’intesa bipartisan tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia porta a una svolta storica nel Codice penale italiano. La Commissione Giustizia della Camera ha approvato un emendamento condiviso dai due partiti che introduce il principio del “consenso libero e attuale” nel reato di violenza sessuale.

La modifica interviene sull’articolo 609-bis del Codice penale e mira a rafforzare la tutela della libertà personale e dell’autodeterminazione sessuale. Il provvedimento è frutto di un lavoro congiunto tra le relatrici Michela Di Biase (Pd) e Carolina Varchi (FdI), con il coinvolgimento diretto delle leader Elly Schlein e Giorgia Meloni, che hanno sostenuto il compromesso politico su una materia tradizionalmente divisiva.

Cosa cambia con la nuova norma

Il testo stabilisce che “chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali a un’altra persona, senza il consenso libero e attuale di quest’ultima, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

La stessa pena si applica anche a chi costringe qualcuno ad atti sessuali con violenza, minaccia o abuso di autorità, e a chi induce la vittima approfittando di condizioni di inferiorità fisica o psichica, di particolare vulnerabilità, oppure ingannandola sostituendosi a un’altra persona.

Nei casi di minore gravità, la pena può essere ridotta fino a due terzi, mantenendo tuttavia la configurazione del reato come violenza sessuale.

Un segnale politico di convergenza

L’accordo tra Pd e Fratelli d’Italia rappresenta un raro punto di convergenza su un tema sensibile come la violenza di genere. Il nuovo impianto normativo, sostenuto da gran parte dei gruppi parlamentari, segna un passo avanti nel riconoscimento del consenso come elemento centrale nella definizione del reato, avvicinando la legislazione italiana agli standard europei e internazionali.

📄 Fonte: Tgcom24, 12 novembre 2025