Edizione n° 5883

BALLON D'ESSAI

CONTENZIOSO // Provincia di Foggia, il contenzioso sul commissario ad acta arriva al Consiglio di Stato
12 Novembre 2025 - ore  10:15

CALEMBOUR

TRAGEDIA // Incidente all’asilo nido: un bambino di 2 anni muore soffocato
12 Novembre 2025 - ore  15:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Codice penale, accordo Pd-FdI: “Senza libero consenso è violenza sessuale”

"VIOLENZA SESSUALE" Codice penale, accordo Pd-FdI: “Senza libero consenso è violenza sessuale”

Il testo stabilisce che “chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali a un’altra persona, senza il consenso libero e attuale di quest’ultima, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”

"Mi ha morso il seno, il capez..lo sanguinava, poi il rapporto". Donna denuncia violenza sessuale a Foggia

PH ILGIORNALE, ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Novembre 2025
Prima pagina //

Roma, 12 novembre 2025 – Un’intesa bipartisan tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia porta a una svolta storica nel Codice penale italiano. La Commissione Giustizia della Camera ha approvato un emendamento condiviso dai due partiti che introduce il principio del “consenso libero e attuale” nel reato di violenza sessuale.

La modifica interviene sull’articolo 609-bis del Codice penale e mira a rafforzare la tutela della libertà personale e dell’autodeterminazione sessuale. Il provvedimento è frutto di un lavoro congiunto tra le relatrici Michela Di Biase (Pd) e Carolina Varchi (FdI), con il coinvolgimento diretto delle leader Elly Schlein e Giorgia Meloni, che hanno sostenuto il compromesso politico su una materia tradizionalmente divisiva.

Cosa cambia con la nuova norma

Il testo stabilisce che “chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali a un’altra persona, senza il consenso libero e attuale di quest’ultima, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

La stessa pena si applica anche a chi costringe qualcuno ad atti sessuali con violenza, minaccia o abuso di autorità, e a chi induce la vittima approfittando di condizioni di inferiorità fisica o psichica, di particolare vulnerabilità, oppure ingannandola sostituendosi a un’altra persona.

Nei casi di minore gravità, la pena può essere ridotta fino a due terzi, mantenendo tuttavia la configurazione del reato come violenza sessuale.

Un segnale politico di convergenza

L’accordo tra Pd e Fratelli d’Italia rappresenta un raro punto di convergenza su un tema sensibile come la violenza di genere. Il nuovo impianto normativo, sostenuto da gran parte dei gruppi parlamentari, segna un passo avanti nel riconoscimento del consenso come elemento centrale nella definizione del reato, avvicinando la legislazione italiana agli standard europei e internazionali.

📄 Fonte: Tgcom24, 12 novembre 2025

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'unico vero maestro non è in nessuna foresta, in nessuna capanna, in nessuna caverna di ghiaccio dell'Himalaya... È dentro di noi!” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO