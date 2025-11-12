ROMA – Dal 19 novembre 2025 entrerà in vigore la nuova misura dell’Agcom contro il telemarketing selvaggio. Dopo lo stop estivo alle chiamate fasulle provenienti dall’estero camuffate da numeri fissi italiani, ora il blocco sarà esteso anche alle numerazioni mobili.

Gli operatori e i call center non potranno più utilizzare numeri di cellulare falsi per contattare i cittadini, proporre contratti o fingere di rappresentare istituzioni e banche.

Una svolta importante nella lotta alle truffe telefoniche e alle pratiche commerciali scorrette.

Cos’è lo “spoofing” e perché è così insidioso

Il termine spoofing indica la manipolazione del numero del chiamante (CLI – Calling Line Identification) per farlo apparire come un contatto reale e affidabile.

Chi effettua la chiamata falsifica la propria identità per aggirare la diffidenza dell’utente e ottenere fiducia, dati personali o informazioni finanziarie. «Spesso il numero visualizzato sembra appartenere a una banca, a un ente pubblico o perfino alle forze dell’ordine», spiegano dall’Agcom.

In altri casi, la voce è registrata o generata da un’intelligenza artificiale, rendendo la truffa ancora più credibile.

I numeri della prima fase: 43 milioni di chiamate bloccate

Il primo intervento, attivo dal 19 agosto 2025, ha già dato risultati concreti.

Secondo i dati diffusi dall’Autorità l’11 settembre, in poche settimane sono state filtrate 43 milioni di chiamate falsificate, pari a 1,3 milioni di blocchi al giorno.

Una cifra che rappresenta oltre il 5% delle chiamate totali ricevute dagli italiani nel periodo analizzato.

La seconda fase punta ora a colpire la parte più insidiosa del fenomeno: le false numerazioni mobili, oggi tra le più difficili da individuare.

Un banco di prova per il futuro

Secondo il Codacons, gli italiani ricevono ogni anno oltre 15 miliardi di telefonate indesiderate.

Il nuovo blocco sarà un test decisivo per verificare l’efficacia delle regole imposte dall’Agcom e restituire tranquillità digitale ai cittadini. «L’obiettivo – spiegano dall’Autorità – è proteggere i cittadini e garantire una comunicazione telefonica sicura e trasparente.»

Se i risultati saranno confermati, l’Italia potrà vantare uno dei sistemi anti-telemarketing più efficaci d’Europa, con un impatto concreto su privacy e sicurezza.

🧱 BOX | Cosa cambia dal 19 novembre

📅 DATA MISURA IN VIGORE EFFETTO PER GLI UTENTI 19 agosto 2025 Stop alle chiamate dall’estero con numeri fissi italiani falsi 43 milioni di chiamate bloccate in 3 settimane 19 novembre 2025 Estensione del blocco ai numeri mobili falsificati Nessuna chiamata “fake” da cellulari italiani

In sintesi

Dal 19 novembre, chi tenta di contattare gli utenti spacciandosi per un numero mobile italiano verrà bloccato alla fonte.

Una misura tecnologica, sì — ma anche un passo avanti di civiltà digitale, per ridare serenità a milioni di cittadini stanchi del telemarketing selvaggio.

A cura di: Redazione STATO Quotidiano

📍 Fonte: AGCOM, Codacons, Tgcom24 – aggiornamento 12 novembre 2025