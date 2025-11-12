Edizione n° 5883

BALLON D'ESSAI

CONTENZIOSO // Provincia di Foggia, il contenzioso sul commissario ad acta arriva al Consiglio di Stato
12 Novembre 2025 - ore  10:15

CALEMBOUR

SILENZIO // San Severo ricorda Sebastiano Marrone: un minuto di silenzio in tutte le scuole
12 Novembre 2025 - ore  09:34

Home // Manfredonia // Dal cuore di Manfredonia alle luci del mondo: la storia di un talento che illumina l’Italia

LUCI Dal cuore di Manfredonia alle luci del mondo: la storia di un talento che illumina l’Italia

Un’opera che unisce tecnologia, arte e identità localeun segno luminoso

Dal cuore di Manfredonia alle luci del mondo: la storia di un talento che illumina l’Italia

ph Miky Fabiano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

C’è una scintilla che nasce da bambino, quando la curiosità accende i sogni e nulla sembra impossibile. Per qualcuno, quella scintilla si spegne con il tempo. Per altri, invece, diventa una luce capace di attraversare città, piazze e palcoscenici. È la storia di un giovane talento sipontino che, partito da Manfredonia, oggi illumina alcuni dei luoghi più iconici d’Italia.

Fin da piccolo amava sperimentare: smontava le luci dell’albero di Natale per crearne di nuove, trasformando la curiosità in arte luminosa. A guidarlo, il nonno Lino Fabiano, che gli ha trasmesso la passione per l’elettronica; a ispirarlo, la nonna Maria Grazia Muscatiello, storica carrista del Carnevale di Manfredonia, che gli ha insegnato l’amore per la creatività e la tradizione. Da quell’unione tra tecnica e fantasia è nata una visione: trasformare la luce in emozione.

Da Manfredonia a Milano, da Brescia a Firenze, le sue creazioni hanno saputo incantare e sorprendere. È sua, ad esempio, la magia dello Stregatto che appare e scompare nel carro “Giorgia nel Paese delle Meraviglie”, ma anche molte delle installazioni luminose per Chiara Ferragni, Diletta Leotta e altri nomi noti dello spettacolo e del design. E ogni Natale, sono oltre 100.000 LED a firmare la spettacolare illuminazione della Rinascente di Firenze, diventata ormai un punto di riferimento nel panorama delle luminarie italiane.

Ma, come spesso accade, i sogni più grandi tornano sempre a casa. Oggi, quel bambino che smontava le luci ha deciso di accendere la sua città. Lo ha fatto con un progetto ambizioso e innovativo: il Cielo LED dinamico del Civico 5, un’installazione di oltre 120 metri quadrati e 500 metri di luci che danzano a ritmo di musica, mutando colore e intensità per accompagnare l’anima delle serate sipontine.

Un’opera che unisce tecnologia, arte e identità locale — un segno luminoso che racconta quanto sia possibile portare nel mondo il nome di Manfredonia senza mai dimenticare le proprie radici. Perché, in fondo, i veri talenti non si allontanano mai davvero da casa: quando tornano, lo fanno per illuminarla.

FONTE – ManfredoniaLand pagina instagram

VIDEO openstaffsrl

