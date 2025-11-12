Enzo Quaranta: “Rinnovabili sì, ma con regole per proteggere paesaggio e territorio”

Candidato al Consiglio Regionale della Puglia, Enzo Quaranta torna a porre l’attenzione sulla questione delle energie rinnovabili, sottolineando la necessità di conciliare sviluppo energetico e tutela del paesaggio.

Secondo Quaranta, l’installazione di pale eoliche, pur essendo indispensabile per la transizione energetica, deve essere regolamentata con pianificazione chiara e responsabilità, evitando interventi invasivi nei pressi di luoghi di pregio storico e culturale, come il Castello Svevo di Lucera o Castelfiorentino a Torremaggiore.

“Non possiamo continuare a concentrare la maggior parte della produzione eolica in una sola provincia, come sta avvenendo oggi in Capitanata/Foggia, lasciando escluse altre zone della Puglia”, ha dichiarato Quaranta. “La produzione di energia deve essere distribuita in modo equo e sostenibile, senza gravare su un solo territorio.”

Il candidato ha ribadito il suo principio guida: “Dire no alle energie rinnovabili significa restare fuori dal futuro; dire sì senza regole significa danneggiare il paesaggio. La soluzione è semplice: rinnovabili sì, ma con pianificazione, tutela del territorio e rispetto della nostra storia.”

Quaranta chiama così a un approccio equilibrato, capace di coniugare innovazione energetica e salvaguardia del patrimonio culturale e naturale della Puglia, in vista di una legislatura attenta sia alle esigenze ambientali sia allo sviluppo sostenibile.