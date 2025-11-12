Foggia. Oggi il Ministro Urso, in audizione alla Camera, ha confermato il via libera del Governo alla vendita di Iveco alla multinazionale indiana Tata Motors.

Confermata anche l’operazione di cessione del ramo Iveco Defence Vehicles a Leonardo S.p.A. (azienda controllata dallo Stato Italiano). Il Ministro ha confermato, inoltre, che l’impegno della multinazionale sull’occupazione riguarda solo un orizzonte temporale di due anni ed ha annunciato la convocazione del tavolo con le organizzazioni sindacali entro il mese di dicembre.

Per Marco Potenza – segretario generale FIOM CGIL Foggia – “l’impegno per due anni è totalmente insufficiente. Serve una convocazione immediata presso il Mimit che coinvolga da subito anche i vertici di Tata Motors. L’obiettivo deve essere la tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e delle attività strategiche per il nostro Paese”.

“Non si può pensare che solo l’industria militare debba essere tutelata e sviluppata. Serve un accordo vincolante di impegni di produzione industriale, occupazione e di progettazione e sviluppo. Dire che saranno garantiti i siti italiani e gli attuali livelli occupazionali. per i soli prossimi due anni è assolutamente insufficiente”.