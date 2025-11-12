Edizione n° 5883

Provincia di Foggia, il contenzioso sul commissario ad acta arriva al Consiglio di Stato
12 Novembre 2025 - ore  10:15

San Severo ricorda Sebastiano Marrone: un minuto di silenzio in tutte le scuole
12 Novembre 2025 - ore  09:34

Home // Economia // Foggia. Cessione IVECO a Tata Motors, subito il tavolo al Ministero. “Occorrono garanzie vere”

IVECO Foggia. Cessione IVECO a Tata Motors, subito il tavolo al Ministero. “Occorrono garanzie vere”

Per Marco Potenza - segretario generale FIOM CGIL Foggia - "l'impegno per due anni è totalmente insufficiente"

Exor vende Iveco all'indiana Tata, il settore difesa va a Leonardo

IVECO ph Wikipedia - archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Novembre 2025
Economia // Foggia //

Foggia. Oggi il Ministro Urso, in audizione alla Camera, ha confermato il via libera del Governo alla vendita di Iveco alla multinazionale indiana Tata Motors.

Confermata anche l’operazione di cessione del ramo Iveco Defence Vehicles a Leonardo S.p.A. (azienda controllata dallo Stato Italiano). Il Ministro ha confermato, inoltre, che l’impegno della multinazionale sull’occupazione riguarda solo un orizzonte temporale di due anni ed ha annunciato la convocazione del tavolo con le organizzazioni sindacali entro il mese di dicembre.

Per Marco Potenza – segretario generale FIOM CGIL Foggia – “l’impegno per due anni è totalmente insufficiente. Serve una convocazione immediata presso il Mimit che coinvolga da subito anche i vertici di Tata Motors.  L’obiettivo deve essere la tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e delle attività strategiche per il nostro Paese”.

“Non si può pensare che solo l’industria militare debba essere tutelata e sviluppata. Serve un accordo vincolante di impegni di produzione industriale, occupazione e di progettazione e sviluppo. Dire che saranno garantiti i siti italiani e gli attuali livelli occupazionali. per i soli prossimi due anni è assolutamente insufficiente”.

