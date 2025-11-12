Edizione n° 5883

Home // Economia // Foggia. "Rigenerare a Natale": il Comune cerca proprietari di locali chiusi su Corso Giannone e Viale XXIV Maggio

NATALE Foggia. “Rigenerare a Natale”: il Comune cerca proprietari di locali chiusi su Corso Giannone e Viale XXIV Maggio

Contro la desertificazione commerciale e il fenomeno delle saracinesche abbassate, il Comune di Foggia lancia l’iniziativa “Rigenerare a Natale”

Foggia. “Rigenerare a Natale”: il Comune cerca proprietari di locali chiusi su Corso Giannone e Viale XXIV Maggio

Corso Giannone - Fonte Immagine: foggiacittaaperta.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
12 Novembre 2025
Economia // Foggia //

Contro la desertificazione commerciale e il fenomeno delle saracinesche abbassate, il Comune di Foggia lancia l’iniziativa “Rigenerare a Natale”, un progetto di rigenerazione economica, sociale e culturale che interesserà Corso Giannone e Viale XXIV Maggio. Con un avviso pubblico, l’Area 5 – Servizio Integrato Attività Economiche ha avviato la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei proprietari o aventi titolo di locali commerciali oggi chiusi, disponibili a concederli in uso temporaneo durante il periodo natalizio.

L’obiettivo dichiarato è trasformare, almeno per le settimane che vanno dall’Avvento all’Epifania, una parte significativa delle saracinesche abbassate in spazi nuovamente vissuti, in grado di ospitare iniziative economiche, culturali e sociali. A fronte della disponibilità dei proprietari, il Comune riconoscerà una indennità pubblica, parametrata a metro quadro e alla microzona OMI di riferimento, corretta in base a fattori oggettivi quali posizione, stato d’uso e idoneità del locale.

L’indennità, si specifica nell’avviso, non avrà natura di canone di locazione ma di contributo pubblico ai sensi dell’articolo 12 della legge 241/1990, a sostegno di un’iniziativa di interesse generale. L’erogazione avverrà a consuntivo, dopo le verifiche sull’effettivo utilizzo del locale, sul rispetto delle condizioni di sicurezza e sull’avvenuto ripristino degli ambienti. Tutti gli importi riconosciuti e i beneficiari saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, secondo quanto prevede il decreto legislativo 33/2013.

Possono partecipare i proprietari o gli aventi titolo (usufruttuari, amministratori di condominio per parti comuni, soggetti delegati con procura) di locali a uso commerciale con serranda stabilmente chiusa, situati lungo i due assi principali indicati o nelle vie immediatamente contigue e funzionalmente integrate, in modo da garantire continuità urbanistica e visiva del percorso natalizio. Le manifestazioni di interesse devono contenere dati anagrafici, estremi catastali, superficie, stato d’uso, periodo minimo di disponibilità, dichiarazione di assenza di impedimenti giuridici e idoneità minima dei locali, oltre al consenso a eventuali sopralluoghi.

Alla domanda, da inviare esclusivamente via PEC entro le ore 12 del 17 novembre 2025 all’indirizzo annona@cert.comune.foggia.it
, devono essere allegati documento d’identità, titolo di proprietà o visura catastale aggiornata, planimetria o schizzo con foto recente della facciata, ed eventuale procura. La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti rende l’istanza improcedibile, senza possibilità di integrazione o soccorso istruttorio.

Il dirigente del servizio, che firma l’avviso, sottolinea inoltre che l’amministrazione si riserva la facoltà di ridurre, sospendere o revocare l’iniziativa per motivi di interesse pubblico, carenza di risorse, problemi di sicurezza o mancato raggiungimento di una soglia minima di adesioni. Il procedimento è curato dal Servizio Integrato Attività Economiche, con la funzionaria Ester Salvatori indicata come responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

A cura di Giovanna Tambo.

