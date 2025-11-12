Edizione n° 5883

BALLON D'ESSAI

CONTENZIOSO // Provincia di Foggia, il contenzioso sul commissario ad acta arriva al Consiglio di Stato
12 Novembre 2025 - ore  10:15

CALEMBOUR

SILENZIO // San Severo ricorda Sebastiano Marrone: un minuto di silenzio in tutte le scuole
12 Novembre 2025 - ore  09:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // FS Energy, Foggia: pannelli fotovoltaici per alimentare la rete elettrica dei treni

TECNOLOGIA FS Energy, Foggia: pannelli fotovoltaici per alimentare la rete elettrica dei treni

L’impianto fotovoltaico è connesso a una Sottostazione Elettrica ferroviaria che è in grado di trasformare e convertire l’alta tensione

FS Energy, Foggia: pannelli fotovoltaici per alimentare la rete elettrica dei treni

FS Energy, Foggia: pannelli fotovoltaici per alimentare la rete elettrica dei treni

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Novembre 2025
Economia // Foggia //

Bari, 12 novembre 2025. Un impianto fotovoltaico dotato di oltre 6.600 pannelli capaci di generare 3MWp. FS Energy, con il supporto tecnico di RFI e Italferr (Gruppo FS), ha attivato nell’agro foggiano un nuovo impianto a pannelli fotovoltaici destinato ad alimentare la linea di trazione elettrica dei treni.

Come funziona?

L’impianto fotovoltaico è connesso a una Sottostazione Elettrica ferroviaria che è in grado di trasformare e convertire l’alta tensione in una forma adatta ad alimentare gli azionamenti ed i motori dei treni.

Gli impianti fotovoltaici del Gruppo FS in Italia

Un secondo impianto è già attivo anche a Padova. Con una potenza rispettivamente di 4,4 MWp e 3 MWp, gli impianti di Padova e Foggia sono in grado di produrre fino a 50 MWh al giorno, equivalenti all’energia necessaria per effettuare 5 corse in treno fra le due città. Nell’impianto foggiano sono stati già prodotti 1,5 GWh corrispondenti a circa 75.000 km/treno (equivalenti a 80 viaggi in treno tra Lecce e Milano). In un anno, la produzione attesa per i due impianti è di 11 GWh. Si tratta di una prima importante fase della strategia green del Gruppo FS relativamente all’autoproduzione di energia rinnovabile che vede FS Energy impegnata in prima linea nel garantire un approvvigionamento energetico progressivamente più sicuro, sostenibile e stabile. In Puglia è prevista la realizzazione di altri impianti fotovoltaici in fase di definizione.

Obiettivo green

Il nuovo impianto rientra tra le attivazioni individuate dal Gruppo FS per conseguire l’obiettivo di generare potenza da impianti fotovoltaici al fine di ridurre l’assorbimento di energia dalla rete di trasmissione nazionale di alta tensione o dalla rete di distribuzione in media tensione. Obiettivo del Gruppo FS, primo consumatore di energia elettrica del Paese con circa il 2% della domanda nazionale, è la decarbonizzazione dei consumi energetici attraverso la produzione da fonti rinnovabili e l’installazione di oltre 1 GW (circa 1,5 TWh in caso di fotovoltaico) di capacità rinnovabile entro il 2029, pari al 19% di tutti i consumi elettrici del Gruppo FS, e di circa 2 GW (3 TWh in caso di fotovoltaico) entro il 2034, ovvero il 40% del fabbisogno.

BIM

L’utilizzo della progettazione digitale per l’impianto fotovoltaico di Foggia ha permesso di ottimizzare ogni fase del processo, migliorando la qualità progettuale e riducendo tempi e rischi operativi. Grazie al modello digitale, reso possibile dal Building Information Modeling (BIM), è stato possibile ottenere una maggiore efficacia nell’inserimento dell’impianto nel territorio, favorendo una migliore integrazione paesaggistica e un ridotto impatto ambientale.

Alessandra Passeri

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'unico vero maestro non è in nessuna foresta, in nessuna capanna, in nessuna caverna di ghiaccio dell'Himalaya... È dentro di noi!” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO