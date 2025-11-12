Edizione n° 5883

BALLON D'ESSAI

CONTENZIOSO // Provincia di Foggia, il contenzioso sul commissario ad acta arriva al Consiglio di Stato
12 Novembre 2025 - ore  10:15

CALEMBOUR

TRAGEDIA // Incidente all’asilo nido: un bambino di 2 anni muore soffocato
12 Novembre 2025 - ore  15:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Storie e Volti // Il prete influencer Cosimo Schena, ‘dò voce a chi vive nel buio’

COSIMO Il prete influencer Cosimo Schena, ‘dò voce a chi vive nel buio’

"Nel mio piccolo provo a dare voce a chi vive negli angoli più bui del Paese, a chi spesso non ha parola oppure non ha più la forza di usarla."

prete influencer

Prete influencer Schena - ph ansa PUGLiA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Novembre 2025
Storie e Volti // Storie Foggia //
ansa. “Le periferie non sono solo luoghi, ma sono ferite dell’anima.

Nel mio piccolo provo a dare voce a chi vive negli angoli più bui del Paese, a chi spesso non ha parola oppure non ha più la forza di usarla.

“Quando diciamo periferia pensiamo spesso alla grande città, quartieri segnati dal degrado, criminalità diffusa, baby gang, spaccio. Quella si è una periferia reale ma – ha aggiunto – sarebbe ingiusto fermarsi lì. Esiste un’altra periferia, che non fa notizia, perché non fa rumore”. “Si tratta della periferia dei paesi piccoli, dei borghi dell’entroterra, delle zone rurali dimenticate. Lì non trovi il pusher all’angolo della strada, ma trovi il vuoto. Lì – ha sottolineato – non senti gli spari, ma solo porte chiuse. Quella è la periferia che non si vede, quasi timida, ma che fa male lo stesso, forse di più, perché una sofferenza che nessuno nomina”. “La ricerca oggi parla di due diverse ferite: marginalità urbana e isolamento rurale. La marginalità urbana esplode (rabbia, identità costruite), l’altra non esplode e spegne. Spegne – ha concluso – la vita di tanti giovani che vorrebbero emergere”.

ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'unico vero maestro non è in nessuna foresta, in nessuna capanna, in nessuna caverna di ghiaccio dell'Himalaya... È dentro di noi!” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO