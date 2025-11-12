Nel mio piccolo provo a dare voce a chi vive negli angoli più bui del Paese, a chi spesso non ha parola oppure non ha più la forza di usarla.

“Quando diciamo periferia pensiamo spesso alla grande città, quartieri segnati dal degrado, criminalità diffusa, baby gang, spaccio. Quella si è una periferia reale ma – ha aggiunto – sarebbe ingiusto fermarsi lì. Esiste un’altra periferia, che non fa notizia, perché non fa rumore”. “Si tratta della periferia dei paesi piccoli, dei borghi dell’entroterra, delle zone rurali dimenticate. Lì non trovi il pusher all’angolo della strada, ma trovi il vuoto. Lì – ha sottolineato – non senti gli spari, ma solo porte chiuse. Quella è la periferia che non si vede, quasi timida, ma che fa male lo stesso, forse di più, perché una sofferenza che nessuno nomina”. “La ricerca oggi parla di due diverse ferite: marginalità urbana e isolamento rurale. La marginalità urbana esplode (rabbia, identità costruite), l’altra non esplode e spegne. Spegne – ha concluso – la vita di tanti giovani che vorrebbero emergere”.

ANSA