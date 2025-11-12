Edizione n° 5883

BALLON D'ESSAI

CALEMBOUR

Home // Manfredonia // L’ex ministro Mariastella Gelmini a Manfredonia per sostenere Luigi Lobuono

GELMINI MANFREDONIA L’ex ministro Mariastella Gelmini a Manfredonia per sostenere Luigi Lobuono

𝗨𝗻 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮 "𝗡𝗼𝗶 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶 - 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗰𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗟𝗼𝗕𝘂𝗼𝗻𝗼" 𝗰𝗼𝗻 𝗶 𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗼

MARIASTELLA GELMINI (ph wikipedia, 2022)

MARIASTELLA GELMINI (ph wikipedia, 2022)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

𝗨𝗻 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮 “𝗡𝗼𝗶 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶 – 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗰𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗟𝗼𝗕𝘂𝗼𝗻𝗼” 𝗰𝗼𝗻 𝗶 𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗼

𝗠𝗔𝗡𝗙𝗥𝗘𝗗𝗢𝗡𝗜𝗔 – L’ex ministro Mariastella Gelmini sarà a Manfredonia per sostenere il candidato presidente della Regione Puglia Luigi Lobuono. La responsabile nazionale enti locali di Noi Moderati è l’ospite d’onore di un incontro pubblico che si terrà martedì 18 novembre alle ore 18:30 presso l’Auditorium ‘Cristanziano Serricchio’ di Palazzo Celestini, in corso Manfredi a Manfredonia. Relatori, oltre Gelmini, saranno l’on Alessandro Colucci, responsabile nazionale organizzazione dal partito di Maurizio Lupi, il segretario regionale Luigi Morgante, il segretario provinciale Francesco Borgese, il coordinatore cittadino di Manfredonia Nicola Morano e Gianni Rotice, già sindaco della città sipontina, oltre ai sette candidati della provincia di Foggia per la lista Noi Moderati – Civici per Lobuono.

Mariastella Gelmini ha ricoperto l’incarico di Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel Governo Berlusconi IV (2008-2011) e Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie nel Governo Draghi (2021-2022). Attualmente fa parte del gruppo parlamentare Civici d’Italia-UDC-Noi Moderati.

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un momento fondamentale per illustrare la visione e le proposte del partito di Maurizio Lupi in vista delle prossime sfide politiche.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

