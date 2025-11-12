MANFREDONIA – «Quanto è accaduto sabato notte è un fatto grave». Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, sceglie parole dure per commentare la maxi rissa esplosa nel cuore del centro storico a Manfredonia, a ridosso del Castello, dove – come già ricostruito da StatoQuotidiano.it – decine di giovani si sono affrontati tra urla e botte, con l’intervento di forze dell’ordine e 118 e indagini tuttora in corso.

Per il primo cittadino non si tratta di un episodio isolato, ma dell’ennesimo campanello d’allarme di una movida “malata”, alimentata – dice – «dall’abuso di alcol e dall’uso di sostanze stupefacenti», in una zona della città dove negli ultimi mesi si sono ripetute risse e tensioni notturne.

«Non basta aumentare i controlli, serve la collaborazione di tutti»

Nei giorni successivi alla rissa, La Marca ha avuto un confronto con il commissario di Pubblica sicurezza e con la comandante della Polizia locale, annunciando una stretta sui controlli. Ma, avverte, non può essere solo una risposta repressiva: «L’obiettivo è sicuramente un’azione più intensa di controlli, però non bastano i controlli. La sicurezza non è qualcosa di delegato solamente alle forze dell’ordine o all’amministrazione comunale: c’è bisogno della collaborazione di tutti».

Nel mirino del sindaco finiscono in particolare quegli operatori economici del centro storico che non rispettano orari e limiti della musica: «In quest’anno abbiamo provato a condividere regole perché il divertimento sia sano e rispettoso. Se da una parte alcuni esercenti hanno condiviso questa idea, dall’altra – ahimè – devo constatare che ci sono operatori economici che si credono padroni del centro storico, con volumi altissimi e andando oltre gli orari consentiti».

Da qui l’annuncio di controlli più stretti e sanzioni pesanti per chi continuerà a ignorare norme e ordinanze.

L’appello ai cittadini: «Boicottate i locali che violano le regole»

La Marca chiama in causa direttamente anche i residenti e i frequentatori della movida: «Mi piacerebbe che i cittadini, quando si accorgono che un’attività non rispetta gli orari o tiene la musica a volume altissimo, sappiano anche boicottare quell’operatore economico».

Una forma di “sanzione sociale” che, nelle intenzioni del sindaco, affianchi le multe e i controlli ufficiali. In gioco, sottolinea, c’è la salute dei residenti del centro storico, costretti a convivere da mesi con musica oltre la mezzanotte, schiamazzi, vetri rotti e traffico caotico: «Di mezzo c’è la salute di tanti cittadini che vivono nel centro storico e che meritano rispetto. Non possiamo permetterci di pagare risarcimenti a concittadini che si trovano a difendersi da chi non rispetta le regole e continua a sentirsi padrone. Non è giusto».

Parole, queste, che fotografano un contesto in cui numerose segnalazioni parlano di disturbo alla quiete pubblica derivante dall’intrattenimento musicale ad alto volume da parte di alcuni locali, spesso oltre l’orario previsto.

Un nuovo regolamento per la movida

Sul piano amministrativo, La Marca annuncia che a Palazzo di Città è già in corso il lavoro per un nuovo regolamento sulla movida: «Si sta lavorando in amministrazione per un regolamento che ci aiuti a gestire meglio la movida, nel rispetto degli operatori economici ma soprattutto dei cittadini».

L’idea è quella di fissare regole più chiare su orari, emissioni sonore, modalità di intrattenimento e uso degli spazi pubblici, con l’obiettivo dichiarato di conciliare il diritto al divertimento con il diritto al riposo.

Dal centro storico a Foggia: il tema sicurezza sul tavolo del ministro Piantedosi

Il dossier sicurezza, assicura il sindaco, non si ferma a Manfredonia. La Marca riferisce di aver affrontato il tema anche con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, incontrato a Foggia in due momenti distinti: prima in Prefettura e poi la sera, in occasione del trentennale della Fondazione Antiusura “Buon Samaritano” al Teatro Giordano. «Abbiamo bisogno di più uomini e di più donne nelle forze dell’ordine. Il nostro è un territorio vulnerabile, dove la criminalità continua a fare quello che vuole, non è andata in vacanza, si è ristrutturata. La sicurezza deve essere messa al primo posto».

Da qui l’impegno a lavorare a stretto contatto con Prefettura e forze dell’ordine, ma anche con la comunità, in una logica di corresponsabilità diffusa.

Legalità, un percorso quotidiano: il ruolo di Libera e Avviso Pubblico

Il sindaco richiama infine le iniziative già avviate dall’amministrazione sul fronte della cultura della legalità, citando la collaborazione con Avviso Pubblico e con l’associazione Libera: «Come amministrazione, sul tema della legalità abbiamo condiviso gli “orizzonti di giustizia” con Avviso Pubblico e Libera per parlare di percorsi di legalità che non si basano solo su scelte amministrative, ma anche su scelte e responsabilità quotidiane e condivise».

Un messaggio che lega la lotta alla criminalità organizzata al contrasto alle forme di illegalità “di prossimità” – dalla movida fuori controllo all’usura – e che punta a responsabilizzare cittadini, esercenti, istituzioni e forze sociali.

Indagini in corso e città divisa tra paura e voglia di riscatto

Sulla rissa di sabato notte le indagini proseguono, con l’analisi delle immagini di videosorveglianza e la raccolta di testimonianze. Al momento, secondo quanto trapela, gli inquirenti lavorano per identificare i protagonisti degli scontri e ricostruire dinamica e cause scatenanti.

Intanto, Manfredonia si interroga sul proprio modello di sviluppo: una città turistica che vuole vivere di eventi, festival e serate all’aperto, ma che chiede al tempo stesso regole certe, controlli efficaci e rispetto dei residenti. Tra l’indignazione per la violenza di pochi e la richiesta di non spegnere la vita del centro, la sfida lanciata dal sindaco è chiara: «divertimento sì, ma dentro i confini della legalità». Sta ora alla comunità – istituzioni, operatori e cittadini – decidere se e come raccoglierla.