Manfredonia. Multe stradali, nel trimestre luglio-settembre accertati oltre 449mila euro di entrate

Il Comune di Manfredonia ha aggiornato il quadro delle entrate derivanti dalle sanzioni al Codice della strada per il terzo trimestre 2025. Con la determinazione n. 1958 del 16 ottobre 2025, la dirigente del Settore di staff Polizia locale, Maria Sipontina Ciuffreda, ha disposto l’accertamento delle somme relative ai verbali elevati tra il 1° luglio e il 30 settembre, in applicazione del principio di integrale accertamento delle entrate previsto dal decreto legislativo 118/2011.

Secondo i dati riportati nell’atto, l’importo complessivo delle sanzioni notificate o contestate nel trimestre ammonta a 379.550,05 euro, mentre circa 70.217 euro derivano da pagamenti immediati, effettuati senza notifica, e quindi accertati “per cassa”. A questi si aggiungono 17.578 euro riconducibili alle spese varie e di procedimento, per un totale di 449.767,35 euro imputati al capitolo 494 delle entrate.

La determinazione richiama il principio contabile secondo cui le sanzioni devono essere accertate alla data di notifica del verbale, integrando successivamente gli importi in caso di iscrizione a ruolo per mancato pagamento e riducendoli qualora il verbale venga annullato in autotutela. Per i pagamenti immediati, invece, l’entrata viene registrata direttamente all’incasso. I dati sono stati estratti dall’applicativo gestionale “Concilia” in uso al Corpo di polizia locale e sono riferiti a obbligazioni “certe, liquide ed esigibili”.

Il provvedimento, di natura tecnica, rappresenta un passaggio obbligato sia per la corretta tenuta dei conti, sia in vista delle successive fasi di rendicontazione e di riparto delle risorse, una parte delle quali — per legge — deve essere destinata a interventi di sicurezza stradale, manutenzione e segnaletica. Non è oggetto della determinazione la scelta politica sull’utilizzo delle somme, che resta rimessa agli atti di programmazione e di bilancio dell’ente.

La dirigente attesta infine la regolarità tecnica e contabile del provvedimento e dispone la pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni. Nessun obbligo di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” viene ravvisato, trattandosi di entrate prive di beneficiari esterni specifici ma con ricadute generali sulla finanza dell’ente e, indirettamente, sui servizi offerti alla cittadinanza.

