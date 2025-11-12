Manfredonia punta sull’intelligenza artificiale per valorizzare i dati comunali

La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato la relazione progettuale con cui l’ente parteciperà a un avviso regionale per il finanziamento di sistemi di intelligenza artificiale applicati ai dati della Pubblica amministrazione. Con la deliberazione n. 229 del 10 novembre 2025, l’esecutivo guidato dal sindaco Domenico La Marca dà il via libera alla candidatura del Comune all’avviso di selezione approvato dalla Regione Puglia a luglio e attuato con determinazione della Sezione Crescita digitale di settembre.

L’iniziativa si inserisce nella strategia di digitalizzazione dell’ente, con l’obiettivo di valorizzare i dati in possesso del Comune attraverso strumenti di analisi avanzata, automazione dei processi e supporto alle decisioni. La relazione progettuale, predisposta secondo lo schema allegato al bando (Allegato A.1), è stata redatta dal Responsabile unico del procedimento, Margherita Fano, funzionaria dei Sistemi informativi, sulla base dei fabbisogni trasmessi dai vari settori e dal Segretario generale in risposta a una nota interna diramata a fine ottobre.

Già con la delibera n. 219 del 28 ottobre 2025 la Giunta aveva espresso l’atto di indirizzo per la partecipazione all’avviso, nominando il Rup e incaricando i dirigenti di individuare ambiti e processi da innovare. Il nuovo provvedimento approva formalmente la relazione progettuale e incarica il sindaco, in qualità di legale rappresentante, di procedere alla presentazione della domanda nei tempi e con le modalità stabilite dalla Regione.

La delibera precisa che l’atto non comporta al momento alcun impegno finanziario: l’eventuale impatto economico sarà definito solo in caso di ammissione a finanziamento, con successivi provvedimenti di Giunta e determinazioni dirigenziali che disciplineranno la copertura delle quote comunali, l’attivazione dei contratti, gli affidamenti e la gestione dei progetti. Il responsabile del servizio Ced, Matteo Ognissanti, ha espresso parere tecnico favorevole, attestando la coerenza dell’iniziativa con le linee di sviluppo digitale dell’ente.

La Giunta ha inoltre dichiarato l’immediata eseguibilità della deliberazione, per rispettare le scadenze del bando e non perdere l’opportunità di intercettare risorse regionali dedicate all’innovazione. Se la candidatura dovesse andare a buon fine, l’uso di sistemi di intelligenza artificiale potrebbe tradursi in strumenti più efficaci per analizzare i dati comunali, migliorare i servizi ai cittadini, semplificare procedure interne e potenziare la trasparenza amministrativa.

A cura di Michele Solatia.