Memorial Jonathan Spano, un ricordo che unisce: il 19 novembre a Manfredonia

SPANO Memorial Jonathan Spano, un ricordo che unisce: il 19 novembre a Manfredonia

L’evento, fortemente voluto da amici e compagni di squadra, vedrà scendere in campo due formazioni

1° Memorial Jonathan Spano: al Miramare scende in campo la solidarietà La UISP di Manfredonia grazie alla preziosa collaborazione del Manfredonia Calcio e dell'emittente radiofonica Rete Smash, organizza per venerdì 23 luglio, alle ore 19.30, presso lo stadio Miramare, il 1° Memorial Jonathan Spano.

J. SPANO - Fonte: facebook

AUTORE:
Michele Solatia
12 Novembre 2025
12 Novembre 2025
Manfredonia

MANFREDONIA – “La tua vita è stata un dono prezioso, la tua memoria una luce che illumina il nostro cammino”. Con queste parole cariche di affetto sarà ricordato Jonathan Spano, giovane amato e stimato, in occasione del Memorial che si terrà martedì 19 novembre, alle ore 21:00, presso il Centro Sportivo FRALP, in via Scaloria a Manfredonia.

L’evento, fortemente voluto da amici e compagni di squadra, vedrà scendere in campo due formazioni: IC Gargano Nerazzurro e il Team Amici di Jonathan, in una serata di sport, amicizia e memoria.
Un incontro non solo sportivo, ma dal forte valore umano e comunitario, per celebrare la passione calcistica di Jonathan e l’impronta profonda che ha lasciato in chi lo ha conosciuto.

Manfredonia, 16 giugno 2021. “Anche se non ci sei più io lotterò per te, questo dolore che ci hanno creato lo pagheranno..! Con le unghie e con i denti non molleró mai!!” Dalla sua pagina Facebook, Rossella,  la compagna di Jonathan, a distanza di un mese, esterna tutta la sua rabbia e il suo dolore per la tragica scomparsa del suo grande amore.
Il Memorial sarà l’occasione per rinnovare il legame tra amici, familiari e sportivi, in nome dei valori di solidarietà, rispetto e unione che Jonathan rappresentava dentro e fuori dal campo. Un momento per trasformare il dolore in energia positiva e condivisa, nella convinzione che la memoria viva di una persona speciale possa continuare a ispirare il cammino di tutti.

