MANFREDONIA – “La tua vita è stata un dono prezioso, la tua memoria una luce che illumina il nostro cammino”. Con queste parole cariche di affetto sarà ricordato Jonathan Spano, giovane amato e stimato, in occasione del Memorial che si terrà martedì 19 novembre, alle ore 21:00, presso il Centro Sportivo FRALP, in via Scaloria a Manfredonia.

L’evento, fortemente voluto da amici e compagni di squadra, vedrà scendere in campo due formazioni: IC Gargano Nerazzurro e il Team Amici di Jonathan, in una serata di sport, amicizia e memoria.

Un incontro non solo sportivo, ma dal forte valore umano e comunitario, per celebrare la passione calcistica di Jonathan e l’impronta profonda che ha lasciato in chi lo ha conosciuto.

Il Memorial sarà l’occasione per rinnovare il legame tra amici, familiari e sportivi, in nome dei valori di solidarietà, rispetto e unione che Jonathan rappresentava dentro e fuori dal campo. Un momento per trasformare il dolore in energia positiva e condivisa, nella convinzione che la memoria viva di una persona speciale possa continuare a ispirare il cammino di tutti.