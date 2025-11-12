Edizione n° 5883

Home // Manfredonia // "Orizzonti di giustizia": a Manfredonia la presentazione del libro su Dario Vassallo, il sindaco pescatore

MANFREDONIA “Orizzonti di giustizia”: a Manfredonia la presentazione del libro su Dario Vassallo, il sindaco pescatore

ato 15 novembre 2025, alle ore 10:00, l’Auditorium C. Serricchio del Palazzo dei Celestini ospiterà l’incontro pubblico “Orizzonti di giustizia”, promosso dal Comune di Manfredonia in collaborazione con Avviso Pubblico, Libera e La Bottega degli Apocrifi.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Sabato 15 novembre 2025, alle ore 10:00, l’Auditorium C. Serricchio del Palazzo dei Celestini ospiterà l’incontro pubblico “Orizzonti di giustizia”, promosso dal Comune di Manfredonia in collaborazione con Avviso Pubblico, Libera e La Bottega degli Apocrifi.

L’appuntamento prevede la presentazione del libro “Il vento tra le mani. Vita politica del sindaco pescatore”, dedicato alla figura di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso nel 2010, simbolo di integrità e impegno civile.
Durante l’incontro, il fratello Dario Vassallo dialogherà con ragazze e ragazzi degli istituti superiori di Manfredonia, per un confronto diretto sui temi della legalità, della giustizia e della cittadinanza attiva.

Porteranno i saluti istituzionali:

  • Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia

  • Cecilia Simone, vicesindaca con delega alle Politiche Educative

  • Padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo

  • Anna Padoin, referente del presidio cittadino di Libera Manfredonia

A moderare l’incontro sarà Francesco Di Palma, mentre l’iniziativa sarà aperta a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni, scuola e società civile.

L’evento rappresenta un importante momento di riflessione per la comunità, un invito a guardare agli “orizzonti di giustizia” come prospettiva di impegno quotidiano e collettivo.

