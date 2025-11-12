Foggia, 12 novembre 2025 – Il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, ha lanciato un nuovo appello al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin affinché venga ricostituito al più presto il Consiglio direttivo del Parco nazionale del Gargano, ormai vacante da cinque anni.

“Abbiamo bisogno di rappresentatività – ha dichiarato Merla durante la cerimonia per il trentennale del Parco, svoltasi oggi a Foggia – perché rappresentatività significa democrazia, condivisione e programmazione. Tutto ciò, purtroppo, è mancato negli ultimi anni”.

L’intervento del primo cittadino garganico è arrivato anche a nome di numerosi colleghi della Comunità del Parco, che da tempo denunciano la paralisi gestionale dell’ente. All’incontro erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Peschici Luigi D’Arenzo, il vicesindaco reggente di Serracapriola Michele Leombruno, il sindaco di Apricena Antonio Potenza e l’assessora di Monte Sant’Angelo (sede del Parco) Rosa Palomba.

“Assenza non come protesta, ma come segnale”

Merla ha sottolineato come la scarsa partecipazione dei sindaci all’evento rappresenti un messaggio politico: “L’assenza di tanti amministratori non vuole essere una protesta, anche perché oggi si tiene l’assemblea Anci, ma è un segnale che dobbiamo cogliere. Chiediamo che le scelte sul nostro territorio – tra i più belli e importanti della regione – siano condivise e frutto di una programmazione partecipata”.

Il sindaco ha ribadito l’urgenza di restituire piena rappresentanza ai Comuni e alle comunità locali, evidenziando che la mancanza di un Consiglio direttivo limita la capacità decisionale del Parco su temi cruciali come la prevenzione degli incendi boschivi, la gestione della fauna selvatica e le infrastrutture.

Governance ferma da anni

Il Consiglio direttivo del Parco è composto da otto membri, oltre al presidente: quattro designati dalla Comunità del Parco, uno dalle associazioni ambientaliste, uno dal ministero dell’Ambiente, uno dal ministero delle Politiche agricole e uno dall’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (Ispra). Tuttavia, la mancata nomina dei componenti ha di fatto lasciato l’ente senza governance stabile.

“Non si può parlare di armonia e unità del territorio – ha ammonito Merla – quando da cinque anni il Parco è privo del suo Consiglio direttivo. È indispensabile tornare a una gestione collegiale e partecipata, capace di ascoltare i Comuni e le comunità che ogni giorno vivono, tutelano e valorizzano questo patrimonio straordinario”.

Emergenze e identità del territorio

Nel suo intervento, Merla ha ricordato i problemi infrastrutturali e ambientali che affliggono il Gargano, come la carenza di comunicazioni telefoniche durante le emergenze e la presenza eccessiva di cinghiali, una minaccia crescente per la sicurezza e l’agricoltura.

“Quest’estate un incendio devastante ha colpito il Gargano e non riuscivamo a comunicare perché non c’è linea telefonica – ha detto –. Ma questo non significa che siamo un territorio di serie B. Ospitiamo milioni di turisti ogni anno, sappiamo accogliere e valorizzare la nostra terra”.

Il sindaco ha concluso con un appello: “Il Parco deve tornare ad essere la casa dei territori, un luogo di confronto e partecipazione. Nessun commissario, per quanto capace, può sostituire la pluralità delle voci che fanno vivere il Gargano ogni giorno”.

📄 Fonte: www.foggiatoday.it