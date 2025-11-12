Premio nazionale “Mazzella” per il teatro: vince il Liceo “A. Volta” di Foggia

Come essere creativi e originali partendo da un grande classico del teatro come William Shakespeare? Gli studenti del Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia hanno trovato la risposta fondendo in un’unica trama personaggi e storie diverse, legate da un unico evento — una tempesta — che diventa al tempo stesso simbolo, incontro e meccanismo narrativo. Nasce così “Tempesta d’autore”, lo spettacolo ideato e realizzato dai partecipanti al PON “Teatramo” al termine dell’anno scolastico 2024/25.

Un progetto nato dall’amore per il teatro e guidato con passione dalle docenti Raffaella Basso, Francesca De Rosa, Erika Palmisano e Stefania Stango. Proprio per la sua forza creativa e per la capacità di rielaborare i classici in chiave contemporanea, “Tempesta d’autore” si è aggiudicato uno dei riconoscimenti della ventunesima edizione del premio “Michele Mazzella – per una drammaturgia giovane”, prestigiosa manifestazione nazionale che dal 2003 valorizza il talento teatrale degli studenti italiani. Il Premio, nato in memoria di Michele Mazzella, giovane operatore teatrale scomparso prematuramente, è l’unico concorso in Italia dedicato specificamente alla scrittura teatrale giovanile.

Nel corso delle sue edizioni ha coinvolto oltre 800 scuole di ogni regione, raccogliendo e sostenendo quel vivace fermento creativo che anima i laboratori teatrali scolastici. L’iniziativa, ispirata a esperienze internazionali come lo “Young Playwrights” statunitense e il programma del “Royal Court Theatre” inglese, intende avvicinare i giovani alla drammaturgia, invitandoli a confrontarsi con temi attuali, sociali e legati alla propria realtà.

A rendere ancora più significativa la partecipazione del “Volta”, il Premio come migliore interprete, per il doppio ruolo di Viola/Cesario, all’allieva Giulia Lioce, della classe 4C, riconoscimento introdotto nel concorso a partire dal 2012 per valorizzare le migliori performance attoriali studentesche. La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 10 novembre presso la splendida cornice del Teatro Ghione di Roma, dove gli studenti hanno avuto l’onore di riportare in scena un breve estratto dello spettacolo, ricevendo applausi e apprezzamenti dal pubblico e dalla giuria.

Per ora — come direbbe Prospero — “i giochi di magia sono terminati”, ma siamo certi che il Teatro continuerà a regalare nuove magie e soddisfazioni ai giovani artisti del Liceo “A. Volta”.