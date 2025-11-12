Edizione n° 5883

BALLON D'ESSAI

CONTENZIOSO // Provincia di Foggia, il contenzioso sul commissario ad acta arriva al Consiglio di Stato
12 Novembre 2025 - ore  10:15

CALEMBOUR

SILENZIO // San Severo ricorda Sebastiano Marrone: un minuto di silenzio in tutte le scuole
12 Novembre 2025 - ore  09:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Premio nazionale “Mazzella” per il teatro: vince il Liceo “A. Volta” di Foggia

EVENTI Premio nazionale “Mazzella” per il teatro: vince il Liceo “A. Volta” di Foggia

Ritirato a Roma il premio nella spendida cornice del teatro “Ghione”. Alla studentessa Giulia Lioce il premio come migliore interprete

Premio nazionale "Mazzella" per il teatro: vince il Liceo "A. Volta" di Foggia

Premio nazionale "Mazzella" per il teatro: vince il Liceo "A. Volta" di Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Novembre 2025
Foggia // Lifestyle //

Come essere creativi e originali partendo da un grande classico del teatro come William Shakespeare? Gli studenti del Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia hanno trovato la risposta fondendo in un’unica trama personaggi e storie diverse, legate da un unico evento — una tempesta — che diventa al tempo stesso simbolo, incontro e meccanismo narrativo. Nasce così “Tempesta d’autore”, lo spettacolo ideato e realizzato dai partecipanti al PON “Teatramo” al termine dell’anno scolastico 2024/25.

Un progetto nato dall’amore per il teatro e guidato con passione dalle docenti Raffaella Basso, Francesca De Rosa, Erika Palmisano e Stefania Stango. Proprio per la sua forza creativa e per la capacità di rielaborare i classici in chiave contemporanea, “Tempesta d’autore” si è aggiudicato uno dei riconoscimenti della ventunesima edizione del premio “Michele Mazzella – per una drammaturgia giovane”, prestigiosa manifestazione nazionale che dal 2003 valorizza il talento teatrale degli studenti italiani. Il Premio, nato in memoria di Michele Mazzella, giovane operatore teatrale scomparso prematuramente, è l’unico concorso in Italia dedicato specificamente alla scrittura teatrale giovanile.

Nel corso delle sue edizioni ha coinvolto oltre 800 scuole di ogni regione, raccogliendo e sostenendo quel vivace fermento creativo che anima i laboratori teatrali scolastici. L’iniziativa, ispirata a esperienze internazionali come lo “Young Playwrights” statunitense e il programma del “Royal Court Theatre” inglese, intende avvicinare i giovani alla drammaturgia, invitandoli a confrontarsi con temi attuali, sociali e legati alla propria realtà.

A rendere ancora più significativa la partecipazione del “Volta”, il Premio come migliore interprete, per il doppio ruolo di Viola/Cesario, all’allieva Giulia Lioce, della classe 4C, riconoscimento introdotto nel concorso a partire dal 2012 per valorizzare le migliori performance attoriali studentesche. La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 10 novembre presso la splendida cornice del Teatro Ghione di Roma, dove gli studenti hanno avuto l’onore di riportare in scena un breve estratto dello spettacolo, ricevendo applausi e apprezzamenti dal pubblico e dalla giuria.

Per ora — come direbbe Prospero — “i giochi di magia sono terminati”, ma siamo certi che il Teatro continuerà a regalare nuove magie e soddisfazioni ai giovani artisti del Liceo “A. Volta”. 

Premio nazionale "Mazzella" per il teatro: vince il Liceo "A. Volta" di Foggia
Premio nazionale “Mazzella” per il teatro: vince il Liceo “A. Volta” di Foggia

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'unico vero maestro non è in nessuna foresta, in nessuna capanna, in nessuna caverna di ghiaccio dell'Himalaya... È dentro di noi!” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO