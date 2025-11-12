FOGGIA – “La nuova lista per la Puglia è una lista dove ci sono i consiglieri regionali uscenti che in questi anni hanno partecipato alla costruzione di un nuovo modello di Puglia”. Così il candidato alla presidenza della Regione Puglia in quota PD, Antonio Decaro, presente questa sera a Foggia per la presentazione della lista “Per la Puglia! – De Caro Presidente”, con presentazione ufficiale del progetto politico, tenutasi presso L’Altrocinema di via Duomo 11.

Davanti a una sala gremita di cittadini, iscritti e simpatizzanti, e alla presenza del candidato al Consiglio regionale Rosario Cusmai, De Caro ha illustrato le linee guida del programma dei progressisti, frutto – ha sottolineato – di “due mesi di lavoro e di ascolto del territorio”.

“Abbiamo attraversato la nostra comunità ascoltando associazioni di categoria, sindacati e singoli operatori su temi specifici”, ha dichiarato Decaro. “Ne è nato un programma concreto, fatto di proposte reali su tutti i temi del futuro della nostra regione. È un programma nato dal basso, costruito insieme, che ci consente oggi di guardare negli occhi i nostri elettori e chiedere il consenso sulla base di un progetto serio per i prossimi cinque anni di governo”.

Il candidato ha insistito sulla necessità di aprire una pagina nuova, capace di dare “risposte nuove a domande nuove” provenienti dalla comunità pugliese. “La Puglia è cresciuta – ha aggiunto – ma chi aspira a guidarla deve saper interpretare questa crescita, continuando a innovare e a migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

Nel corso dell’incontro, Decaro ha anche lanciato un appello alla partecipazione al voto: “Invito tutti i pugliesi ad andare a votare, indipendentemente da chi sceglieranno. Dobbiamo dimostrare che esiste una comunità viva e consapevole, che ha ancora la forza di cambiare il proprio destino. Il voto è un diritto che i nostri nonni hanno conquistato anche a costo della vita, e dobbiamo onorarlo da cittadini responsabili”.

“La squadra? Sarà scelta tra i consiglieri regionali”

Rispondendo infine a una domanda sulla composizione della futura giunta, De Caro ha precisato: “Non posso avere una squadra già in mente, perché la legge regionale prevede che gli assessori siano scelti tra i consiglieri eletti. Sarà una selezione basata sulle competenze e sull’impegno dimostrato. L’importante ora è scegliere persone capaci di guidare la Puglia con serietà e visione”.

FOTOGALLERY VIDEO ENZO MAIZZI