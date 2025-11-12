Sgarbi da Vespa risponde alla figlia: “Sto bene, ha cercato di ottenere quello che non aveva trovato"

Vittorio Sgarbi, intervistato da Bruno Vespa nella puntata di ‘Cinque minuti’ in onda stasera su Rai1, affronta le vicende familiari legate alla richiesta della figlia Evelina di nominare un amministratore di sostegno per il critico d’arte. Sgarbi definisce la richiesta “fuori misura e fuori logica” e sottolinea: “Sto bene“.

Secondo Sgarbi, la richiesta della figlia nasceva da un desiderio di attenzione non ricevuta in passato. “Ha cercato di ottenere quello che non aveva trovato, attribuendo a me problemi interiori o turbamenti come forma di risposta per mettersi in evidenza“, spiega il critico. “Capisco quello che ha fatto, ma lo trovo fuori misura e fuori logica“, aggiunge.

Riguardo al suo stato di salute, Sgarbi rassicura: “Sto bene. È stato un lungo percorso per comprendere esperienze interiori ed esteriori, da cui è nato il mio libro ‘Il cielo più vicino. La montagna nell’arte’”.

Il volume racconta il rapporto tra arte e natura, l’influenza dei grandi maestri, e il legame tra la realtà fisica e la grandezza interiore, sottolineando come le montagne guidino verso il cielo e verso una riflessione sul proprio mondo interiore.

Lo riporta adnkronos.com.