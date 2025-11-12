«Sono stufa di contare femminicidi». L’appello di Innocenza Starace in nome di Giusy

«Sono stufa di contare le vittime di femminicidio. Ogni settimana assisto, anche professionalmente, a violenze contro le donne e non si tratta mai di raptus improvvisi, ma dell’esito annunciato di una cultura patriarcale tossica che ancora considera le donne una proprietà. Come avvocata mi trovo spesso dalla parte delle donne che chiedono aiuto, che denunciano, ma il sistema le lascia sole.

La giustizia, troppo spesso, arriva tardi o minimizza, archivia e si trascina, fallendo nel suo dovere di protezione. La violenza maschile è un fenomeno sistemico e quotidiano. È ora che lo Stato si assuma fino in fondo le sue responsabilità. Non servono soltanto pene più severe: si deve agire su due fronti, quello della rapidità e quello dell’educazione affettiva e sessuale nelle scuole, per insegnare il rispetto e decostruire i modelli del maschio predatorio.

Come candidata di Alleanza Verdi e Sinistra alla Regione Puglia mi impegno a far aumentare le risorse per i centri antiviolenza e a chiedere una formazione obbligatoria per tutti gli operatori delle forze dell’ordine e della giustizia che intervengono nei casi di violenza.

Sto preparando una proposta di legge, che sarà inoltrata tramite AVS in Parlamento, per garantire che le denunce delle donne vengano trattate con la rapidità prevista per i reati che oggi sono gestiti con il rito direttissimo.

Continuerò a battermi, finché me ne darete la forza, per cambiare la mentalità di chi considera una donna “sua”.

Lo dobbiamo alle ragazze come Giusy Potenza, uccisa esattamente 21 anni fa a Manfredonia, e a tutte le altre vittime di femminicidio.»

Lo dice in una nota l’avvocato Innocenza Starace, candidata Alleanza Verdi e Sinistra alla Regione Puglia.