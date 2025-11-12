Edizione n° 5883

BALLON D'ESSAI

CONTENZIOSO // Provincia di Foggia, il contenzioso sul commissario ad acta arriva al Consiglio di Stato
12 Novembre 2025 - ore  10:15

CALEMBOUR

SILENZIO // San Severo ricorda Sebastiano Marrone: un minuto di silenzio in tutte le scuole
12 Novembre 2025 - ore  09:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // «Sono stufa di contare femminicidi». L’appello di Innocenza Starace in nome di Giusy

INNOCENZA - GIUSY «Sono stufa di contare femminicidi». L’appello di Innocenza Starace in nome di Giusy

«Non sono casi isolati, ma il prodotto di una cultura che considera le donne oggetti.»

«Sono stufa di contare femminicidi». L’appello di Innocenza Starace in nome di Giusy

«Sono stufa di contare femminicidi». L’appello di Innocenza Starace in nome di Giusy

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

«Sono stufa di contare le vittime di femminicidio. Ogni settimana assisto, anche professionalmente, a violenze contro le donne e non si tratta mai di raptus improvvisi, ma dell’esito annunciato di una cultura patriarcale tossica che ancora considera le donne una proprietà. Come avvocata mi trovo spesso dalla parte delle donne che chiedono aiuto, che denunciano, ma il sistema le lascia sole.

La giustizia, troppo spesso, arriva tardi o minimizza, archivia e si trascina, fallendo nel suo dovere di protezione. La violenza maschile è un fenomeno sistemico e quotidiano. È ora che lo Stato si assuma fino in fondo le sue responsabilità. Non servono soltanto pene più severe: si deve agire su due fronti, quello della rapidità e quello dell’educazione affettiva e sessuale nelle scuole, per insegnare il rispetto e decostruire i modelli del maschio predatorio.

Come candidata di Alleanza Verdi e Sinistra alla Regione Puglia mi impegno a far aumentare le risorse per i centri antiviolenza e a chiedere una formazione obbligatoria per tutti gli operatori delle forze dell’ordine e della giustizia che intervengono nei casi di violenza.

Sto preparando una proposta di legge, che sarà inoltrata tramite AVS in Parlamento, per garantire che le denunce delle donne vengano trattate con la rapidità prevista per i reati che oggi sono gestiti con il rito direttissimo.

Continuerò a battermi, finché me ne darete la forza, per cambiare la mentalità di chi considera una donna “sua”.

Lo dobbiamo alle ragazze come Giusy Potenza, uccisa esattamente 21 anni fa a Manfredonia, e a tutte le altre vittime di femminicidio.»

Lo dice in una nota l’avvocato Innocenza Starace, candidata Alleanza Verdi e Sinistra alla Regione Puglia.

 

2 commenti su "«Sono stufa di contare femminicidi». L’appello di Innocenza Starace in nome di Giusy"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'unico vero maestro non è in nessuna foresta, in nessuna capanna, in nessuna caverna di ghiaccio dell'Himalaya... È dentro di noi!” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO