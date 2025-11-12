Edizione n° 5883

CONTENZIOSO // Provincia di Foggia, il contenzioso sul commissario ad acta arriva al Consiglio di Stato
12 Novembre 2025 - ore  10:15

SILENZIO // San Severo ricorda Sebastiano Marrone: un minuto di silenzio in tutte le scuole
12 Novembre 2025 - ore  09:34

Tempesta geomagnetica G4 in corso: aurore visibili e possibili disagi tecnologici

DISAGI Tempesta geomagnetica G4 in corso: aurore visibili e possibili disagi tecnologici

La tempesta è stata causata dall’arrivo di due espulsioni di massa coronale (CME), ovvero enormi getti di plasma solare

Tempesta geomagnetica G4 in corso: aurore visibili e possibili disagi tecnologici

Tempesta geomagnetica - Fonte Immagine: espansionetv.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Novembre 2025
Cronaca // Focus //

Dalla notte tra 11 e 12 novembre è in corso una tempesta geomagnetica molto intensa di classe G4, la penultima nella scala che arriva fino a G5, conferma il Centro di previsione meteorologica spaziale dell’agenzia statunitense Noaa.

La tempesta è stata causata dall’arrivo di due espulsioni di massa coronale (CME), ovvero enormi getti di plasma solare, una delle quali accompagnata dal brillamento solare più forte del 2025 finora, classificato X5.1. L’esplosione ha provocato blackout radio in Europa e Africa, interrompendo le comunicazioni ad alta frequenza sul lato della Terra rivolto verso il Sole.

Secondo Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all’Università di Trieste, la tempesta ha avuto un inizio molto rapido e si prevede l’arrivo di una terza CME, che potrebbe influenzare ulteriormente la situazione. Le espulsioni provengono dalla macchia solare AR4274, molto attiva nelle ultime settimane e considerata uno dei serbatoi di energia magnetica più instabili dell’attuale ciclo solare.

Oltre agli effetti tecnici, la tempesta ha reso visibili aurore spettacolari anche a latitudini italiane, come sulle Alpi Sud-orientali e a Plan de Corones in Trentino Alto-Adige. Tuttavia, eventi di classe G4 possono provocare problemi alle infrastrutture elettriche, interferenze con i satelliti e interruzioni nelle comunicazioni radio e nei sistemi di navigazione satellitare.

Lo riporta ansa.it.

