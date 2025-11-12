Edizione n° 5883

BALLON D'ESSAI

CONTENZIOSO // Provincia di Foggia, il contenzioso sul commissario ad acta arriva al Consiglio di Stato
12 Novembre 2025 - ore  10:15

CALEMBOUR

SILENZIO // San Severo ricorda Sebastiano Marrone: un minuto di silenzio in tutte le scuole
12 Novembre 2025 - ore  09:34

Totaro (M5S): "Sviluppo di Capitanata legato a siti industriali, occupazione e nuova legge sulla cooperazione"

CAPITANATA Totaro (M5S): “Sviluppo di Capitanata legato a siti industriali, occupazione e nuova legge sulla cooperazione”

Il consigliere comunale di Manfredonia: “Prevenire le crisi industriali e garantire l’occupazione, seguendo i modelli di Lombardia e Piemonte”

Gianluca Totaro, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Manfredonia

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
12 Novembre 2025
Capitanata // Capitanata-territorio //

Gianluca Totaro, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Manfredonia e candidato al Consiglio regionale della Puglia per le elezioni del 23 e 24 novembre 2025, mette al centro del proprio intervento il ruolo strategico delle aree industriali della provincia di Foggia e la necessità di politiche mirate per lo sviluppo occupazionale.

Secondo Totaro, la crescita della provincia di Foggia non può prescindere dalla valorizzazione dei siti produttivi industriali e dalla conseguente creazione di lavoro “per giovani e meno giovani”. In quest’ottica, richiama in particolare i poli industriali di Foggia, Ascoli Satriano–Candela, Manfredonia, San Severo, Bovino e Lucera, definiti come “naturalmente identitari del territorio e sostenibili dal punto di vista ambientale”.
Totaro indica una doppia linea d’azione. Da un lato, un sostegno concreto da parte della Regione Puglia alle realtà produttive:

“Dobbiamo promuovere un affiancamento concreto dal punto di vista finanziario e della programmazione della Regione Puglia verso tutte le realtà industriali e produttive del nostro territorio”, sottolinea il candidato.

Dall’altro lato, evidenzia la necessità di anticipare le crisi industriali, anziché limitarsi a gestirle quando sono già esplose. Totaro cita come esempio quanto sta avvenendo in altre regioni:

“In Regione Lombardia e in Regione Piemonte si stanno muovendo sulla garanzia occupazionale legata all’acquisizione di Tata dell’Iveco Group: lo stesso dobbiamo fare in Regione Puglia”.

Nel suo ragionamento, Totaro richiama il ruolo di Iveco quale realtà importante per la provincia di Foggia, e avverte sui rischi di una gestione a breve termine:

“Dobbiamo lavorare finché questa realtà e tutte le altre che potrebbero attraversare periodi di crisi – perché le garanzie attuali sono di due anni – possano evitare tali crisi, lavorando preventivamente sulle soluzioni ai problemi”.

Tra le priorità indicate, anche il potenziamento infrastrutturale delle aree industriali e la rimozione di ostacoli burocratici ritenuti “incomprensibili”:

“Bisogna dotare le aree industriali di infrastrutture adeguate e liberarle soprattutto da vincoli incomprensibili che limitano lo sviluppo industriale”, afferma Totaro.

Infine, il candidato M5S richiama il manifesto di Legacoop e propone una nuova legge regionale sulla cooperazione, considerata uno strumento essenziale per uno sviluppo economico realmente partecipato: “Il vero sviluppo economico parte dal basso: è l’animazione sociale dal basso – di lavoratori, esperti, professionisti, industriali – a creare l’economia e non viceversa”.

