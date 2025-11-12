Vinz, il baby modello di Foggia che incanta il mondo: da Dubai al sogno di diventare medico

La storia di Vincenzo Di Bari, 8 anni, nato in Italia da mamma filippina e papà italiano: 40 sfilate, premi internazionali, cinema e un cuore da dottore

Dal sorriso contagioso ai riflettori delle passerelle internazionali. A soli otto anni, Vincenzo Di Bari, per tutti Vinz, è già un piccolo concentrato di carisma e determinazione. Nato in Italia da madre filippina e padre italiano, vive una quotidianità fatta di scuola, giochi e amici come tutti i bambini della sua età, ma con una particolarità: quando si accendono le luci della passerella, Vinz cambia passo e diventa uno dei baby model più richiesti del momento.

Fin da piccolissimo ha mostrato una sorprendente capacità di creare legami profondi e sinceri con le persone che incontra. Sempre solare, con un sorriso che riempie la stanza, conquista in pochi secondi chi gli sta intorno. «È un bambino speciale – racconta la mamma Malou – perché ovunque vada riesce a farsi voler bene, senza mai perdere la sua spontaneità».

Da circa due anni, quello che era iniziato come un gioco è diventato un percorso strutturato nel mondo della moda baby. Vincenzo ha già sfilato per oltre 40 brand in tutta Italia, prendendo parte a eventi di grande prestigio. Le sue sono passerelle che vanno da nord a sud del Paese, ma il suo talento lo ha portato anche oltreconfine: Romania, Settimana della Moda di Parigi, servizi fotografici per marchi italiani e, soprattutto, la consacrazione a Dubai, dove lo scorso 25 ottobre 2025, nella scintillante Almas Tower di Dubai Marina, ha conquistato il titolo di “Best Young Model of the World” al World Fashion Festival Awards – Dubai Edition.

Il concorso, organizzato dall’agenzia World Fashion Festival Awards, guidata dalla fondatrice Ioana Albada, è una delle vetrine più importanti per la moda emergente. In passerella si sono alternati 33 designer e modelli provenienti da tutto il mondo. A notare e invitare Vinz nella ristretta rosa dei piccoli protagonisti è stata la manager Lea Ferreira, che lo ha voluto sul catwalk di Dubai. Ad assegnare il titolo è stata una giuria composta da cinque giudici provenienti da ogni angolo del pianeta: America, Italia, Romania ed Emirati Arabi Uniti, a conferma del respiro internazionale e multiculturale dell’evento.

Gli abiti di Luciani Moda: il giorno dandy e la notte di cristallo

Per vestire Vinz in un’occasione così importante, la mamma Malou ha scelto di affidarsi al talento di una stilista della sua stessa terra. È stata proprio lei a contattare la stilista foggiana Carmela Luciani, anima del brand Luciani Moda, chiedendole di creare due abiti su misura per il concorso di Dubai. Una collaborazione nata quasi in punta di piedi e diventata, nel giro di poche settimane, uno degli elementi chiave del trionfo del piccolo modello.

Per la sessione diurna, Vinz ha indossato un abito da giorno con doppio taschino, simbolo distintivo del marchio Luciani. Un completo dai colori vivaci: il verde della giacca e dei pantaloni, il rosa del gilet e del doppio taschino, il rosso acceso di cravatta e pochette. Un’esplosione cromatica sorretta da tessuti pregiati come il solaro, il Chantal di seta e la seta pura, che richiama lo stile dandy, elegante ma ironico. L’abito è stato pensato e realizzato unicamente per Vinz e per l’appuntamento di Dubai, completato da cappello chiaro a tesa larga e piccola valigia vintage: l’immagine di un bambino viaggiatore che porta la sua terra nel mondo.

Per la sera, invece, la stilista ha firmato un vero e proprio abito gioiello: uno smoking dal collo sciallato tempestato di cristalli Swarovski, concepito per richiamare l’idea di un cielo stellato sopra i grattacieli degli Emirati. La camicia, in pura seta, presenta a sua volta applicazioni in cristalli Swarovski, così come la cravatta, la pochette e i pantaloni. Una costellazione di dettagli luminosi che identificano lo stile di Luciani Moda e che, in passerella, hanno esaltato i movimenti sicuri di Vinz. Anche questo outfit è stato studiato centimetro dopo centimetro su di lui, in vista di un evento di livello internazionale come il World Fashion Festival Awards.

Un palmarès da piccolo fuoriclasse

Quello di Dubai non è un exploit isolato. Il curriculum di Vincenzo, per la sua età, è impressionante. Tra i riconoscimenti più importanti figurano:

Primo posto nella categoria Baby al concorso Miss e Mister Campania 2023

Primo posto nella categoria Kids al Mister e Miss Baby d’Italia 2024

Primo posto nella categoria Baby al concorso nazionale Il Bambino più Bello d’Italia

Vincitore di un concorso internazionale in Romania

Model of the Universe – Barcelona, nella categoria Baby

Di recente, la vittoria a Bellissimi d’Italia, ancora nella categoria Baby

A tutto questo si aggiunge l’eco mediatica delle sue apparizioni a Pitti Uomo e Pitti Bimbo, dove la sua presenza ha riscosso grande attenzione sulle principali testate nazionali e internazionali di settore.

Tra passerelle e set cinematografici

La moda, però, non è l’unico palcoscenico di Vinz. Il bambino coltiva infatti una forte passione per il cinema. Ha partecipato come figurante speciale al nuovo film di Giulio Base, Albatross, e alla fiction internazionale Sandokan, al fianco dell’attore Can Yaman. Esperienze che gli hanno permesso di scoprire il dietro le quinte dei set, di imparare a stare davanti alla macchina da presa e di confrontarsi con professionisti del mondo dello spettacolo, sempre con la leggerezza tipica dei suoi anni.

Un sogno semplice: diventare dottore

Nonostante un percorso che lo vede già protagonista tra moda e cinema, Vincenzo mantiene una sorprendente normalità. Frequenta la scuola, gioca con gli amici, resta legatissimo alla famiglia e alle sue radici. E quando gli si chiede cosa voglia fare da grande, la risposta spiazza tutti: il suo sogno è diventare un eccellente dottore. Vuole unire la sua sensibilità alla voglia di aiutare gli altri, portando la stessa determinazione che oggi mostra in passerella in un futuro camice bianco.

La vittoria di Dubai, nella cornice scintillante della Almas Tower, è per lui un tassello di un percorso ancora tutto da scrivere. Una storia che parte dall’abbraccio di due culture – quella italiana e quella filippina – e da una terra, la Capitanata, troppo spesso raccontata solo per le sue ombre, ma capace di esprimere talenti luminosi come quello di Vinz.

Per ora, il baby modello che ha incantato il World Fashion Festival Awards continua a sorridere, a sfilare e a studiare. Con un trofeo in bacheca, tanti sogni in valigia e un’idea chiarissima in testa: qualunque sarà il suo futuro, resterà sempre quel bambino capace di non abbassare mai lo sguardo.