Sanità in Capitanata.Tarquinio: “Occorre una visione d’insieme”

Foggia – “DEVO rivolgere un appello al Governo regionale e all’intera comunità dauna. Si eviti di trattare la Sanità di Capitanata con criteri che non tengano conto della vastità e delle specificità del territorio che deve servire, a cominciare dalle caratteristiche morfologiche che lo rendono particolarmente accidentato e dalle lunghe distanze della terza Provincia per estensione d’Italia”. Così in una nota il consigliere regionale Pdl Lucio Tarquinio.“Un campanilismo eccessivo rischia infatti, all’insegna di una sostanziale lotta fratricida tra ospedali tutti assolutamente necessari, sia pur con gli aggiustamenti e le razionalizzazioni del caso, di compromettere irreparabilmente quel che resta del servizio sanitario per le nostre comunità nel loro complesso.che, privo del loro riferimento, sarebbe irreparabilmente depredato del suo stesso diritto alla salute. A quello di Lucera poi, che è la realtà che sembrerebbe più debole ma che è opera antica ed esclusiva della sua comunità, guarda il sub-appennino, con le sue popolazioni già troppo derelitte e la sua viabilità pesantemente svantaggiata, che rischia senza il suo storico ospedale di dover scontare un ennesimo, ancor più intollerabile handicap”.“Di qui la necessità, proprio per le specificità della Sanità dauna, di una sua visione rigorosamente d’insieme, che guardi all’intero territorio senza pregiudicarne alcuna area, e che non soggiaccia né a campanilismi fini a sé stessi, che si ritorcerebbero in definitiva contro sé stessi, né all’imperialismo dell’organizzazione universitaria, in presenza di autentiche eccellenze e di gloriose tradizioni ospedaliere, che servono da sempre la nostra gente con assoluta affidabilità e con un insostituibile rapporto di vicinanza e di simbiosi. Con questo spirito occorre uscire anche, urgentemente e finalmente, dalla devastante confusione, dalle nebbie fitte in cui continua ad aggirarsi a vuoto la politica sanitaria regionale, determinando un continuo degrado dei servizi in cui si sta drammaticamente dilapidando il più prezioso e sacro dei nostri servizi pubblici”.Redazione Stato