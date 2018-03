Sallusti: sospeso da Ordine dei giornalisti,grazie colleghi

Di:

ANSA – ROMA – ”Sospeso dall’Ordine dei giornalisti. Grazie, colleghi”. Cosi’ il direttore de Il Giornale,su Twitter. Alessandro Sallusti, è stato sospeso dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia perché è stato aperto nei suoi confronti un procedimento penale per la tentata evasione. Lo ha reso noto il presidente Letizia Gonzales precisando che la sospensione è un atto dovuto in base all’applicazione dell’art.39 della legge professionale. “La sospensione – spiega all’ANSA– deve durare per il periodo del provvedimento cautelare e verrà automaticamente meno a seconda della decisione dei giudici al processo di venerdì prossimo.Se il giornalista sarà prosciolto, quindi, decadrà la sospensione”. Contemporaneamente l’Odg lombardo ha aperto un procedimento disciplinare in relazione alla sentenza dellache ha condannato Sallusti per violazione delle norme deontologiche professionali. In particolare, nel procedimento – il direttore é stato convocato il 17 gennaio – è contestata la violazione dell’art.48 della legge professionale per omesso controllo e la violazione l’art.2 per non aver rispettato la verità sostanziale dei fatti e perché i fatti, contenuti nell’articolo pubblicato da ‘Libero’ di cui era direttore Sallusti e che ha originato la condanna, costituiscono reato. ANSATutti esperti di diritto. Tutti o quasi i commentatori a prescindere. Sallusti non è stato sospeso a conclusione di un procedimento disciplinare. Lo è stato per un obbligo di legge che prevede tale automatismo in caso di arresto. Misura che viene automaticamente revocata quando cessa tale condizione.”