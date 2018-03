L.Stabilità, sabato manifestazioni in tutta Italia

Di:

Roma – “PER il lavoro, la legge di stabilità deve cambiare”: e’ questo lo slogan della giornata di manifestazioni nazionali che Cgil Cisl Uil terranno contemporaneamente in tutte le regioni d’Italia, sabato 14 dicembre. I segretari generali Susanna Camusso, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti parteciperanno all’iniziativa organizzata da Cgil Cisl Uil del Lazio, alle ore 10.00, a Roma, in piazza Montecitorio.

I sindacati chiedono: meno tasse per i lavoratori ed i pensionati; aumento delle detrazioni per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, nel 2014; definizione di una norma che destini automaticamente le risorse provenienti dall’evasione fiscale, dalla spending review e dalle rendite finanziarie attraverso un sistematico aumento delle detrazioni per lavoratori e pensionati; la difesa del lavoro, riapertura della contrattazione nei settori pubblici, finanziamento della cig e dei contratti di solidarietà, rivalutazione delle pensioni; per il futuro del lavoro, nuove politiche industriali, attuazione degli investimenti, politiche sociali.

Fonte Rassegna.it

