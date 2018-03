Monte Sant’Angelo, ordine esecuzione CC: ai domiciliari 46enne

Di:

I Carabinieri della Stazione di Monte Sant’Angelo, hanno invece tratto in arresto il 46enne PALENA Antonio Salvatore, dando esecuzione ad un ordine di esecuzione per espiazione pena definitiva a carico del medesimo emesso dal Tribunale di Foggia – Ufficio esecuzioni penali, e conducendolo alla detenzione domiciliare.

L’uomo infatti è chiamato a scontare un residuo di pena definitivo, pari ad anni 1 mesi 4 giorni 5 di reclusione in regime di detenzione domiciliare per il reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente.

Lo stesso infatti, venne arrestato in flagranza di reato dagli stessi uomini dell’Arma di Monte Sant’Angelo lo scorso 27 gennaio 2011 quando, nel corso di un’operazione di polizia, venne trovato in possesso di 1,5 kg di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.