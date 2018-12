C Silver: la Silac Angel Manfredonia non fa sconti

Di:

C’è aria di festa al Palascaloria per l’inizio del mese che porterà al Natale e, sotto l’albero appena addobbato, la Silac Angel Manfredonia trova la netta vittoria per 84-65 sull’AP Monopoli che consente di continuare a tenere nel mirino la vetta e confermandosi dopo l’affermazione in terra tarantina.

I ragazzi di coach De Florio dopo un inizio col freno a mano tirato, e un secondo quarto che li vedeva soccombere (34-39), rientrano in campo nel secondo tempo con un piglio decisamente diverso e una mentalità più aggressiva, interpretando al meglio la partita e conquistando una vittoria importante per la classifica, che ora diventa davvero lusinghiera. Partenza a singhiozzo per Manfredonia che lascia troppo spazio agli ospiti vedendosi costretta a rincorrere l’AP Monopoli.

Il riposo lungo rappresenta la svolta sul piano mentale per l’Angel che rientra in campo decisamente più concentrata e determinata a recuperare. L’ottima difesa consente di scatenare facili attacchi in contropiede che rimettono in carreggiata i biancoazzurri; la rimonta è nell’aria e una schiacciata di Alan Bedirhan (29) fa esplodere un PalaScaloria totalmente gremito nonostante la domenica molto fredda.

Il parziale di 32-10 manda in orbita i padroni di casa che scavano quel solco che il Monopoli non sarà più in grado di recuperare (66-49). A fine gara doverosi festeggiamenti sotto le tribune, con i tifosi biancoazzurri entusiasti del successo che porta in dote la giusta dimensione in classifica.

Continua così l’ottimo momento di forma dell’Angel che infila la seconda vittoria consecutiva prima di andare a giocare il derby con la Diamond: un match con cui la Silac Angel Manfredonia proverà a difendere la posizione in classifica conquistata.

Sabato 15 dicembre al PalaRusso di Foggia andrà in scena, per l’ultima giornata di andata, un ‘classico’ della pallacanestro di Capitanata, che rievoca antiche ‘battaglie’ cestistiche e sfide che hanno sempre infiammato i palazzetti di Manfredonia e Foggia.

Appuntamento imperdibile quindi per tutti i tifosi e gli appassionati di basket! Palla a due alle ore 18:30 agli ordini dei sigg. Giuseppe Russo di Taranto (primo arbitro) e Marco Sanzo di Pulsano (secondo arbitro).

Parziali: 19-16; 15-23; 32-10; 18-16Silac Angel Manfredonia: Ndiaye 5, Grasso, Ferraretti 4, Ba 5, Gramazio 9, Bedirhan 29, Prete 16, Sarukas 14, Alvisi (ne), Virgilio 2. Coach: R. De FlorioAp Monopoli Basket: Liaci 10, Palmitessa 8, Allegretti 4, Brunetti 9, Calabretto 9, Lamanna 3, Persichella 7, Argento 4, Menga (ne), Lescot 11. Coach: M. CazzorlaArbitri: M. Stanzione, F. Moretti