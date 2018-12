Calcio. Foggia, ritorna Delio Rossi

Di:

Il Foggia ha scelto: sarà Delio Rossi il nuovo allenatore dei rossoneri. Dopo l’esonero di Gianluca Grassadonia la società si è affidata all’esperienza di Rossi che ha firmato un contratto di sei mesi con opzione. In realtà si tratta di un ritorno perché il tecnico riminese ha sia giocato nel capoluogo rossonero (1981-1987) e sia allenato (1995-1996)

L'anno scorso l'allenatore ex Lazio e Fiorentina ha allenato in Bulgaria, sedendo sulla panchina del Levski Sofia: Delio Rossi quindi è pronto al rientro in Italia, nella sua Foggia..

FONTE ANTENNASUD