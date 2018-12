Di:

Manfredonia, 12 dicembre 2018. Con recente determina del Comune di Manfredonia, è stata approvata l’offerta del 26/11/2018 sulla piattaforma MEPA della ditta HyKsos di Mareno di Piave (TV) per la fornitura del software StayTourgestione imposta di soggiorno + StayTour MapControl controllo abusivismo.

Il contratto ha la durata di 3 anni; prevista per gli anni 2019 e 2020 la complessiva spesa annuale di € 3.162,24, IVA compresa, relativa al solo canone del software in oggetto.

Si ricorda come la Giunta Comunale, con proprio provvedimento n. 198 del 09/10/2018 aveva disposto, tra l’altro: di approvare le sotto riportate misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, tenuto conto delle classificazioni stabilite dalla normativa vigente e

precisamente:

Categoria Tariffa per persona per ogni pernottamento

Alberghi 4 stelle € 2,00

Alberghi 3 stelle € 1,80

Alberghi 2 stelle e 1 stella € 1,50

Residenze Turistico Alberghiere € 1,00

Country house € 1,00

Agriturismi € 1,00

Ostelli € 1,00

Affittacamere € 1,50

Case vacanze € 1,00

Bed & breakfast € 1,50

Campeggi € 1,00

Villaggi turistici € 1,00

Locazioni turistiche di appartamenti € 1,00

” che la misura dell’imposta da applicare per eventuali strutture non ricomprese nella tabella sopra elencata sarà quella utilizzata per strutture aventi analoghe caratteristiche, tenuto conto

del criterio adottato con atto consiliare di istituzione dell’imposta di soggiorno”;

“per tutto quanto riguarda le esenzioni e/o riduzioni si applica la disciplina del richiamato Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 47/2015”.

“Per le annualità successive al 2019, in caso di mancata approvazione da parte della Giunta Comunale della deliberazione sulle tariffe dell’imposta di soggiorno, sono confermate le misure d’imposta applicate nel precedente esercizio”.

Atto in allegato

2018_1580

