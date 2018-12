Francia: attentato ai mercatini di Natale di Strasburgo

Di:

Sono appena passate le 20 quando a Strasburgo, capitale europea del Natale, nonché sede del Parlamento Europeo, un uomo, Cherif Chekatt., 29 anni, di origini nordafricane ma nato a Strasburgo, già noto alle forze dell’ordine perché arrestato precedentemente per aggressione, armato di pistola, ha aperto il fuoco, sulla folla, sparando all’impazzata, uccidendo 4 persone e ferendone 13. Il killer, ha sparato, correndo lungo tutta la rue des Grandes-Arcades dirigendosi, poi, verso la Grand’rue. Colpito gravemente alla testa anche un giornalista italiano, il 28enne Antonio Megalizzi, raggiunto da un colpo alla testa. Megalizzi era nella città francese per seguire l’assemblea plenaria dell’Europarlamento. E proprio dal Parlamento Europeo sono arrivati i primi Tweet che raccontavano quello che stava succedendo.

“Siamo da più di un’ora sotto al tavolo di un ristorante alnbuio. Fuori vediamo le luci della volante dellanpolizia. Non so dirvi altro, per il momento”. Questo il messaggio dell’eurodeputata del Pd Simona Bonafé. Insieme a lei, tanti altri eurodeputati hanno usato Twitter come mezzo di comunicazione. “Sono momto scosso, ora siamo chiusinqui dentro, non so finona quando resteremo” le parole affidatevai social di Dario Tamburrano del M5s. Secondo il “Nouvelles d’Alsace” l’uomo in tarda serata si era barricato in un locale di Neudorf per poi riuscire a fuggire. Una task force durissima, per riuscire a catturarlo, è stata messa in piedi dalla polizia, che sta pattugliando, senza sosta, a piedi ed in elicottero la città. Ma chi è Cherif. C.? La prefettura francese lo aveva schedato con la “FicheS” , una dicitura assegnata a quelle persone da tenere sotto controllo perché ritenute pericolose per la sicurezza pubblica. Il killer era già stato condannato in passato sia in Francia che in Germania per aggressione ed era uscito dal carcere nel 2015. Di fatto, ancora non si può parlare di attacco terroristico perché l’Isis ancora non ha diramato la sua rivendicazione, ma non si esclude anche perché l’uomo era radicalizzato.

L’attentato di Strasburgo ha fatto scattare l’allerta massima anche nel nostro Paese. Il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha già firmato una circolare per rafforzare le misure di sicurezza in tutti quei luoghi dove si prevede un’alta concentrazione di persone. Ma perché aver colpito proprio Strasburgo? Di fatto la città francese in questi giorni accoglie la riunione di fine anno che chiude la sessione parlamentare. Ma guardando oltre, una considerazione importante da fare, in vista delle elezioni di maggio, è quella che si andranno via via rafforzando quei movimenti legati alla sicurezza, che vedono un’Europa chiusa e protetta da metaforiche mura di cinta.

a cura di Francescapaola Iannaccone