Parco Nazionale del Gargano, Sementino nel Direttivo

Vico del Gargano. Il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino, è stato nominato componente del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Gargano. La nomina è stata ufficializzata con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare Sergio Costa, su designazione della Comunità del Parco Nazionale del Gargano.

“Ringrazio chi ha ritenuto utile che a ricoprire questo importante incarico ci fossi anche io, per rappresentare al meglio una parte rilevante della Comunità dell’Ente, vale a dire quella di Vico del Gargano”, ha commentato Michele Sementino che, nella scorsa primavera è stato riconfermato sindaco dai cittadini vichesi. “Il Parco Nazionale è il cuore e il futuro del Gargano, perché le dinamiche dello sviluppo sostenibile sono tutte legate all’economia verde, l’utilizzo e la riscoperta dell’enorme biodiversità di questa ampia fascia di territorio, con politiche che valorizzino l’agricoltura, la silvicoltura, l’uso delle energie pulite, il turismo, la riscoperta delle erbe spontanee commestibili, l’allevamento”, ha aggiunto Sementino.

“Dobbiamo essere capaci di aprire una stagione nuova. I sindaci del Gargano stanno dimostrando di capire quanto sia importante lavorare insieme, come territorio, su tutte le questioni da cui dipendono il presente e l’avvenire di un’area ricchissima, con potenzialità ancora largamente inespresse. La green economy, che comprende anche l’economia dei servizi avanzati in favore dello sviluppo del territorio, offre possibilità ancora inesplorate, se non in parte, per creare nuova e buona occupazione, sia per chi in questi anni ha perso il proprio lavoro sia per i tanti giovani altamente scolarizzati che finora hanno trovato poche possibilità di impiego”, ha concluso Sementino.