Riccardi “Energas e 5 Stelle: io vorrei, non vorrei, ma se vuoi..”

Manfredonia, 11 dicembre 2018. ”I consiglieri dei 5 stelle, a vederli, pieni di brio e sempre pronti a dimostrare in comunicati e video i propri talenti da scopritori di (presunte) magagne, si atteggiano come i protagonisti di quei show di intrattenimento che tanto vanno di moda oggi, tipo X Factor o Tú sí que vales. Così presi da questo ‘gioco’, stanno rendendo quasi RIDICOLA una vicenda SERISSIMA quale è quella dell’insediamento dell’impianto di gpl Energas nel territorio di Manfredonia.

Incredibile, dopo la PESSIMA figura (politica) dei pareri che danno il via libera all’impianto arrivati (guarda caso) a go go subito dopo l’insediamento del Governo gialloverde, quanto si affannino ora ad appuntarsi medaglie al petto per la ritrattazione del Ministero dei Beni Culturali sul parere favorevole dato ad Energas.

A tal proposito, preme precisare che il parere FAVOREVOLE era giunto in data 4 dicembre 2018, subito dopo quello del Ministero dell’Interno, mentre il 5 dicembre si è tenuta a Roma la conferenza di servizi sull’insediamento dell’impianto di gpl Energas a Manfredonia. Il provvedimento di annullamento in autotutela del parere della Soprintendenza è giunto in data 6 dicembre 2018. I grillini si vantano del risultato importante perché “scaturito dalla considerazione attribuita al dossier presentato dal parlamentare sipontino Antonio Tasso, contenente anche l’esaustiva relazione elaborata dal Movimento 5Stelle di Manfredonia”.

In realtà, è bene evidenziarlo, NÉ I CONSIGLIERI 5 STELLE DI MANFREDONIA NÉ IL PARLAMENTARE DEL GRUPPO MISTO ANTONIO TASSO HANNO PRESO PARTE ALLA CONFERENZA DI SERVIZI, importantissima riunione a cui invece ha partecipato il Comune ribadendo fortemente e prepotentemente la presa di posizione contraria della città all’Energas (come risulta dal verbale). Tra l’altro, a sbugiardarli è la stessa nota del provvedimento in autotutela della Soprintendenza che nella sua parte finale riporta testualmente che bisogna “ragionevolmente ritenere che non possano essere insorti, nello spazio di un solo giorno, interessi rilevanti da parte di eventuali controinteressati”.

A me, sinceramente, ripensando agli show televisivi, i due consiglieri pentastellati sembrano più da Corrida, dove protagonisti sono i DILETTANTI allo sbaraglio.

Non si rendono conto che stiamo affrontando una battaglia comune che è quella della città contro Energas. Per cui, anziché giocare allo scaricabarile diffondendo proclami a destra e a manca lasciando ORA intendere che dipenda tutto dal governatore della Regione Puglia Michele Emiliano (che si è già espresso in maniera contraria), li invito a lavorare SERIAMENTE (e non solo virtualmente) affinché il Governo del ‘faremo’ si renda finalmente conto che la campagna elettorale è finita da un pezzo ed è ora il momento del FARE, coniugato al presente”.