A Vieste “Cheryl Porter & The Halleluiah Gospel Singers”

Di:

Vieste. L’atmosfera, il calore, le speranze e gli entusiasmi del Natale risuoneranno anche quest’anno nella speciale notte di musica a Vieste (FG) con “Cheryl Porter & The Halleluiah Gospel Singers”. Un entusiasmante e coinvolgente show con il vero “black gospel” ospitato nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, sabato 22 dicembre alle ore 20.

Il concerto è stato organizzato dal Comune di Vieste , in collaborazione con le associazioni culturali musicali “Gargano Music” di Vieste e “Suoni del Sud” di Foggia che da anni lavorano sinergicamente alla realizzazione di spettacoli e grandi eventi con l’intento di infondere nell’animo il calore e la spiritualità tipici della musica gospel, riavvicinandoli ai valori tradizionali che il Natale porta con sé e che troppo spesso la vita di tutti i giorni ci fa tralasciare: amore, solidarietà, fratellanza, altruismo.

Un prestigioso cast artistico darà vita ad una serata spettacolare. Cheryl Porter è una cantante statunitense di livello internazionale. “Potente”, “commovente”, “ispirata”, “elegante” sono le parole più usate quando si parla di lei. Sul palco racconta il testo delle canzoni come se fossero delle storie, “ti prende con sé per un viaggio fatto di emozioni… ti rivela l’essenza della sua anima… ti racconta i suoi segreti”, scrive di lei la critica. Una voce unica, che riesce ad arrivare dentro l’anima di chi ascolta lasciando un’emozione difficile da dimenticare. Grazie all’ampio spettro di capacità vocali ed alla sofisticata miscela di Spirituals, Classica, Jazz e Gospel, Cheryl ha avuto modo di collaborare e condividere il palco con molti artisti, alcuni dei quali veramente leggendari: si possono citare Giorgia, Mario Biondi, Paolo Conte, Katia Ricciarelli, Tito Puente, Mariah Carey, Take 6, The Blues Brothers, ed inoltre Gen Rosso, Paquito D’Rivera, Marshall Royal, Dave Brubeck, Amii Stewart, Claudio Roditi, Bob Mintzer (Yellow Jackets), Hal Crook, i Brecker Brothers, e David Crosby.

Sarà accompagnata dall’Hallelujah Gospel Singers, coro formato da grandi voci “di colore” della musica Gospel. Interpreteranno le canzoni della tradizione religiosa afro-americana che più toccano il cuore, per un’esperienza autentica e da non perdere. Un’occasione unica in cui ascoltare e “vivere” il vero Gospel dei neri d’America. In più di quindici anni di attività, la formazione ha condiviso il palco con alcuni degli artisti più famosi in ambito musicale, come Bono degli U2, Pavarotti, Zucchero, Mario Biondi e Blue Brothers.

“Si tratta di un appuntamento esclusivo – commenta il Sindaco Giuseppe Nobiletti – che raccoglie in un’unica serata l’intensità e le apprezzate performance di straordinari talenti di fama internazionale della musica gospel. Si preannuncia un vero e proprio evento musicale e spettacolare dove tutti, pubblico e cantanti, ne siamo convinti, saranno coinvolti dal ritmo emozionate e trascinante. Ringraziamo, pertanto, le associazioni di volontariato Protezione Civile Pegaso, Moto Club Gargano, il presidente Gianni Cuciniello, il project manager Lorenzo Ciuffreda e il direttore artistico Andrea Vescera, e invitiamo la cittadinanza a partecipare a questo grande concerto natalizio che proponiamo ad ingresso libero”.

L’Amministrazione Comunale di Vieste