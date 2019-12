“Abbracci oltre le sbarre nel carcere di Lucera”

Foggia, 12 dicembre 2019.. In questi istanti di calore familiare – nonostante le temperature rigide e le sbarre – si ritrova il senso del progetto “Partita con papà”, iniziativa nazionale lanciata da Bambinisenzasbarre onlus, in collaborazione con il Ministero di Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

A Lucera l’evento, organizzato ieri pomeriggio, è stato fortemente voluto e sostenuto dal direttore Patrizia Andrianello, dal funzionario giuridico-pedagogico Simona Salatto, dal Comandante Daniela Raffaella Occhionero, con il sostegno dell’assistente Capo Raffaele Prencipe e di tutto il corpo di Polizia Penitenziaria. Un’iniziativa dall’alta valenza rieducativa, poiché finalizzata a rinsaldare il legame genitoriale anche in ambito “extramurario”.

Un rapporto più solido tra genitori detenuti e figli, infatti, può rappresentare un’opportunità di riscatto e una speranza per il futuro.

E se è vero che il calcio può diventare una passione che unisce le diverse generazioni, lo scopo della manifestazione organizzata a Lucera – e nella stessa giornata anche nella Casa Circondariale di Foggia – è stato quello di creare relazioni più forti nelle famiglie, in accordo con le istituzioni, per migliorare la qualità del tempo degli incontri in carcere.

Manifestazioni come “Partita con papà” rendono i bambini che entrano in carcere visibili, tutelando il loro diritto a mantenere un legame affettivo con il genitore detenuto e cercando di superare le barriere legate al pregiudizio e alla discriminazione all’interno della società. Un legame fondamentale per la loro crescita, un sentimento che rimane intatto e non deve essere influenzato dal reato commesso dal genitore e dalla rispettiva colpa.

Importanti quindi le tappe dell’iniziativa in Capitanata, conclusa proprio con l’appuntamento a Lucera cui ha preso parte anche il CSV Foggia. Il pomeriggio si è concluso con un momento di socialità offerto dai ristretti ai propri familiari nella sala colloqui del penitenziario.

LE FOTO DI CORREDO SONO DI LELLO PELLEGRINO.