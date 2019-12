“Allora in onda”: indaga sul mondo femminile di “Commesse”

Allora in onda è un omaggio affettuoso e ironico agli sceneggiati e le fiction Rai, che nel contempo svela segreti e aneddoti accaduti durante la loro lavorazione, attraverso sequenze indimenticabili, voce dei protagonisti e riprese nelle location originali.

Nella puntata di venerdì 13 dicembre, in seconda serata su Rai Premium, ripercorreremo la storia della serie al femminile prodotta da Edwige Fenech e rimasta ancora nel cuore delle telespettatrici con interviste a Nancy Brilli, Veronica Pivetti, Massimo Ghini e Ruben Rigillo.

Commesse è andato in onda per un totale di 12 episodi in due stagioni, la prima nel 1999 e la seconda nel 2002.

Per la sua semplicità e una profonda e non banale aderenza alla realtà quotidiana, la fiction divenne un caso di costume con protagoniste tutte donne che finalmente esprimevano, affrontando svariate problematiche, un punto di vista femminile.

Allora in onda è un programma di Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli, Luca Rea con la collaborazione con Luca Martera. La regia è di Luca Rea. Con la partecipazione di Emanuela Fanelli e la voce di Francesco Maria Vercillo. A cura di Roberta Civeriati, produttore esecutivo Francesco Puglielli.