Condannato manfredoniano Palena dopo abbreviato “No legami con Strage San Marco”

Bari, 12 dicembre 2019. “Il Giudice ha escluso alcun obbligo da parte del Palena di risarcimento del danno alle parti civili, Comune di San Marco in Lamis, Regione Puglia, vedove fratelli Luciani. La detenzione dell’arma è avvenuta in un momento successivo dei fatti correlati alla strage dell’agosto 2017“.

Lo dichiara in esclusiva a StatoQuotidiano l’Avvocato Francesco De Vitis, legale – con Pasquale Annichiarico di Oria – di Luigi Palena, manfredoniano (classe 1970) condannato a 2 anni e 8 mesi di detenzione, dopo rito abbreviato, svoltosi ieri presso il Tribunale di Bari, dopo procedimento con rito abbreviato (giudice Mattiace).

L’operazione dei CC dell’ottobre 2018

Si ricorda come il 16 ottobre 2018, nell’ambito delle indagini correlato al quadruplice omicidio commesso nei pressi della vecchia stazione ferroviaria di San Marco in Lamis il 9 agosto 2017, i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia e del Reparto Crimini Violenti del Ros di Roma, con il supporto di quelli della Compagnia di Barletta, avevano eseguito nei confronti di due indagati, Giovanni Caterino, cl. ’80, e Luigi Palena, cl. ’70, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Bari su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia.

Caterino (focus procedimento) è accusato di concorso nel quadruplice omicidio e di detenzione e porto delle armi utilizzate per il delitto; entrambi di detenzione e porto di altre

armi. Per quanto riguarda Palena, risponde del solo reato di detenzione di arma e dell’agevolazione mafiosa.

La sentenza – rito abbreviato

Come già riportato a fine novembre 2019, era stata pari a 4 anni e 4 mesi di condanna, “con le aggravanti senza generiche, con la riduzione del rito” la richiesta del Pm Cardinali della DDA di Bari (Gup Mattiace) nei confronti del manfredoniano Palena.

Il provvedimento del Pm fa riferimento alla giornata odierna. C’è stato un rinvio per le repliche e le decisioni finali. I legali di Palena hanno chiesto invece l’assoluzione del proprio assistito.

Il procedimento a carico di Luigi Palena, con rito abbreviato, era partito nello scorso luglio. Per Giovanni Caterino il procedimento, con rito ordinario, è ancora in corso presso il Tribunale di Foggia.

Legali “Ci riserviamo di ricorrere in Appello. Nessun risarcimento del danno”

“Ribadisco come la detenzione dell’arma è avvenuta in un momento successivo ai fatti contestati al mio assistito. Non si tratta pertanto di un’arma utilizzata per il quadruplice omicidio, arma che tra l’altro non è stata mai ritrovata. L’agevolazione mafiosa nasce dalla conoscenza attestata per il mio cliente con Giovanni Caterino. In ogni modo, ci riserviamo di ricorrere in Appello contro la condanna”.