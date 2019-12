Foggia, lavoratori in nero in 2 ristoranti

Lavoro nero, controlli dell’Ispettorato del lavoro di Foggia nei ristoranti. Lo scorso sabato 7 dicembre, infatti, sono stati effettuati due accessi ispettivi in altrettanti ristoranti della provincia di Foggia.

“Da tali controlli sono emerse 2 aziende irregolari su 2 ispezionate, e sono state riscontrate violazioni che hanno riguardato l’occupazione in nero di tre lavoratori. Sono stati adottati due provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, in applicazione della normativa vigente, per un importo pari ad € 4.000 e irrogate sanzioni amministrative per un importo pari ad € 10.800.“