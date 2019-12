Forza Italia in Assemblea a Foggia, “Riorganizzare”

Foggia. Si terrà sabato mattina dalle ore 10 nella sala “Mazza” del Museo Civico, l’annuale assemblea provinciale di Forza Italia. “Organizzazione e Territorio, verso Puglia 2020” il titolo dell’incontro che vedrà oltre al Coordinatore provinciale Raffaele di Mauro, il Sindaco di Foggia Franco Landella, il vice Presidente del Consiglio regionale Giandiego Gatta e i dirigenti e gli amministratori azzurri di tutto il territorio di Capitanata, anche la partecipazione del Senatore Dario Damiani e del Coordinatore regionale di Forza Italia l’onorevole Mauro D’Attis.

“Un momento di incontro – sostiene Di Mauro – per riorganizzare Forza Italia al centro e nelle periferie e partire per quella che è la sfida delle regionali dell’anno prossimo in cui siamo certi Forza Italia sarà protagonista e forza determinante per tornare a governare la Puglia”.