Manfredonia. “La tua scuola.. il nostro Natale”

l’Istituto Comprensivo “Don Milani Uno – Maiorano” celebra il Natale con unche vedrà coinvolti alunni e docenti dei tre ordini di scuola, dai piccoli dell’Infanzia ai diplomandi della secondaria di primo grado.

Il primo appuntamento è stato venerdì scorso, 6 Dicembre, al Parco giochi del Comparto CA1, dove, alla presenza di un folto pubblico e con la partecipazione dell’Arcivescovo, Mons. Franco Moscone, gli alunni della Secondaria e della Primaria si sono esibiti in coreografie e canti natalizi in occasione dell’accensione dell’albero di Natale del rione.

LocandinaDon.Milani.Maiorano.19 Dicembre

Le manifestazioni continueranno nei prossimi giorni, con gli eventi che vedranno protagonisti i piccoli dei quattro plessi della scuola dell’Infanzia presso il PalaDante, il Palascaloria, l’auditorium “Maiorano” e il plesso Rione occidentale. Lunedì 16, sempre al Palascaloria, gli alunni della Primaria “San Lorenzo Maiorano” in “Intrecciati nel Natale”, una vera e propria maratona che andrà in scena dalla mattinata fino a sera. Non manca il momento della solidarietà, con il coro della Primaria che si esibirà il 17 presso la struttura “Angeli di Padre Pio” in S. Giovanni Rotondo – evento a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri – e sabato 21 presso la Casa di riposo “Stella Maris” di Siponto, mentre giovedì 19, alle ore 19.00, presso il “Regio Hotel Manfredi”. Infine, il “Concerto di Natale”, in programma mercoledì 18, alle ore 19.30, presso la Parrocchia San Pio da Pietrelcina, con l’orchestra del corso musicale della Secondaria “Don Milani” e il coro delle classi quinte della Primaria “Maiorano”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Domenico Zerella Venaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi